Κρίστη Καθάργια: «Το τι έχει συμβεί με τον Σάκη στο παρελθόν είναι κάτι εντελώς μεταξύ τους»

Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Μαυρίδη και παίκτρια του Survivor, Κρίστη Καθάργια μίλησε για το καλοκαίρι της, το reality επιβίωσης αλλά και την τηλεοπτική επανασύνδεση του πρώην της με τον Σάκη Τανιμανίδη και την επαναφορά του World Party.

Η Κρίστη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ Summer’s Cool από την Κρήτη όπου κάνει τις διακοπές της με την αδερφή της:

«Φέτος έχω περάσει ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου, σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Είμαι τόσο χαλαρή, ξεκουράζομαι πραγματικά και ευχαριστιέμαι και τους τρεις αυτούς μήνες», είπε στην αρχή η Κρίστη Καθαργιά και συνέχισε:

«Μου λείπει το Survivor, δεν θα σας πω ψέματα. Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, εμένα η δυσκολία με τραβάει σαν μαγνήτης. Θα το ξανάκανα άλλες 100 φορές, ανυπομονώ να δω ποιοι θα μπουν μέσα»

Ενώ για τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μαυρίδη είπε: «Το ξέρω ότι επιστρέφει το World Party, φυσικά και θα το βλέπω. Δεν έχω ιδέα πού θα κάνουν γυρίσματα. Είναι μία εκπομπή που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι θα είναι εξίσου τέλειο και τώρα, τους εμπιστευόμαστε απόλυτα. Δεν με παραξένεψε, ο Γιώργος είναι γεμάτος εκπλήξεις. Το τι έχει συμβεί με τον Σάκη στο παρελθόν είναι κάτι εντελώς μεταξύ τους»

