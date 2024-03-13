Τέσσερα κορίτσια είναι οι σημερινές διαγωνιζόμενες στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος υποδέχεται τις προηγούμενες νικήτριες, την Αλεξάνδρα και την Εβελίνα, αλλά και τις νέες παίκτριες, την Ίριδα και τη Χριστιάννα, που γνωρίστηκαν στο πλατό του My Style Rocks.

Η Αλεξάνδρα και η Εβελίνα, παρά την ένταση μεταξύ τους, κατάφεραν να φτιάξουν ένα νόστιμο πιάτο και να κερδίσουν τους αντιπάλους τους στο προηγούμενο επεισόδιο. Οι δυο τους, με τρελά κέφια, ξαναρίχνονται στη μαγειρική μάχη για να ετοιμάσουν «γιουβέτσι κοτόπουλο στην κατσαρόλα», ένα κάπως απαιτητικό πιάτο. Θα διατηρήσουν το κέφι τους και μετά την κριτική του Έκτορα ή θα τους κοπεί το χαμόγελο;

Την πορεία των δύο κοριτσιών προς τα 2.000 ευρώ, έχουν βάλει σκοπό να εμποδίσουν δυο νέα και όμορφα κορίτσια. Η Χριστιάννα, που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς και η Ίριδα που είναι χορεύτρια. Η Χριστιάννα βγάζει την κορδέλα και τα τακούνια της και με τις οδηγίες της Ίριδας προσπαθεί να μαγειρέψει «σολομό στο τηγάνι με λαχανικά». Η χαρακτηριστική αργοπορία της όμως, βάζει όλη την προσπάθεια σε κίνδυνο.

Μπροστά στον Έκτορα έρχονται δύο πιάτα με πολλά λάθη και εκείνος πρέπει να αποφασίσει ποιο έχει τα λιγότερα και αξίζει τα 1.000 ευρώ.

