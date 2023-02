H πρώτη δυνατή τηλεοπτική στιγμή του 2023 ανήκει στην gay ιστορία αγάπης του «The Last of Us»

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι «Naughty Dog», για το PlayStation

Το νέο συναρπαστικό δράμα του HBO έκανε ένα μικρό διάλλειμα στη μετα-αποκαλυπτική ροή του για να διηγηθεί το τρυφερό ειδύλλιο μεταξύ του Bill (Nick Offerman) και του Frank (Murray Bartlett).

Η σειρά, βασισμένη σε μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών με το ίδιο όνομα, ξεκινά το 2003 -όταν ένας μυκητισιακός ιός με το όνομα Cordyceps μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι- και φτάνει 20 χρόνια μετά, το 2023, αφότου ο ιός έχει κυριαρχήσει και η κοινωνία έχει καταρρεύσει.

Ο Joel προσπαθεί να βρει τον αδερφό του και να μεταφέρει τη 14χρονη Ellie σε ασφαλές μέρος. Όσοι επέζησαν από την πανδημία προσπαθούν απλώς να παραμείνουν ζωντανοί σε μια αρκετά θλιβερή εκδοχή της Αμερικής, καθόλου αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.

Στο ίδιο δραματικό πλαίσιο δύο άντρες συναντιούνται όταν ο ένας πέφτει στην παγίδα που έχει στήσει ο άλλος. Ο Bill ζει κρυμμένος και απομονωμένος από όλους σε ένα περιφραγμένο με ηλεκτροφόρα σύρματα τετράγωνο, σε μία έρημη πόλη. Μισάνθρωπος – ένας άγριος επιζών που καταφέρνει να οργανώσει μία ποιοτική και ήρεμη απομονωμένη ζωή. Ο Frank είναι εγκλωβισμένος και πεινασμένος. Ένας ήπιος, ζεστός άνθρωπος.

Ο Bill δείχνει συμπόνια και τον προσκαλεί για φαγητό. Σίγουρα υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα. Δύο άγνωστοι τρώνε μαζί τη στιγμή που η Αμερική έχει ήδη καταρρεύσει από μία υγιεινομική κρίση, στρατιωτικό καθεστώς ελέγχει τα πάντα και τα ζόμπι είναι παντού. Υπάρχει καχυποψία και απειλητικό κλίμα. Και όμως, συμβαίνει αυτό που δεν περιμένεις – οι δύο άντρες ερωτεύονται. Για τις επόμενες -σχεδόν- δύο δεκαετίες, οι άντρες δένονται, δημιουργούν και γερνούν μαζί, μακριά από τον ιό που έχει αποδεκατίσει τον πλανήτη. Και τελικά, πεθαίνουν μαζί.

Αυτή η όμορφη, συγκλονιστική ιστορία βρίσκεται στο επίκεντρο του “Long Long Time”, του τρίτου επεισοδίου του The Last of Us. Μέχρι αυτό το σημείο, η μετα-αποκαλυπτική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών του HBO ήταν ένας δυστοπικός εφιάλτης γεμάτος βία. Υπήρχαν άγριες μάχες. Τραυματικοί θάνατοι. Τέρατα που καταλαμβάνουν σώματα.

Η ιδέα για μία τόσο τρυφερή, ανθρώπινη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε σκηνές μετα-αποκαλυπτικού τρόμου είναι τολμηρή, πραγματικά τολμηρή. Ωραία τολμηρή. Εδώ μιλάμε για μία αυθεντική ρομαντική ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών. Σπάνια βλέπουμε μία mainstream σειρά να καταπιάνεται με την ερωτική ιστορία δύο ανδρών ηλικίας άνω των 40, πόσο μάλλον σε ένα είδος μυθοπλασίας, πλούσιο σε φαλλοκρατικές συμβάσεις.

Καθώς το επεισόδιο πλησιάζει στο τέλος του, ο Frank αρρωσταίνει και οι τελευταίες σκηνές του ζευγαριού μαζί είναι βαθιά συγκινητικές. Ζουν μαζί μια τελευταία υπέροχη μέρα και μετά αυτοκτονούν.

Για μία σειρά που έχει κάνει από την αρχή της ξεκάθαρο ότι θα μας παρουσιάσει ωμά τον θάνατο – θάνατο από πυροβολισμό, θάνατο από έκρηξη, θάνατο από μαχαίρι, θάνατο από φιλί με ζόμπι – ο θάνατος του Bill και του Frank μια συγκινισιακή όαση. Δεν βλέπουμε νεκρά σώματα, μόνο ένα ανοιχτό παράθυρο. Δύο γκέι χαρακτήρες πεθαίνουν αλλά είναι ίσως οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουμε να ζουν αληθινά στο χάος και την ερημιά.

Στους fan του βιντεοπαιχνιδιού Last of Us (κυκλοφόρησε το 2013) και του σίκουελ του 2020 ίσως δεν προκαλεί έκπληξη η προσέγγιση. Το παιχνίδι και στις δύο εκδόσεις του μελέτησε και παρουσίασε συγκλονιστικούς queer χαρακτήρες και θέματα.

Στο παιχνίδι του 2013, ο Bill έχει τον δικό του χαρακτήρα– αλλά τον συναντάμε μόνο στο παρόν, ως άχαρο, μοναχικό γερόλυκο. Αργότερα μαθαίνουμε ότι ο εραστής του, Frank, κρεμάστηκε αφού μολύνθηκε και άφησε πίσω του ένα γράμμα που εξηγούσε ότι στην πραγματικότητα δεν νοιαζόταν καθόλου για τον Bill. Oι σεναριογράφοι απέρριψαν αυτή την εκδοχή της ιστορίας και το πήγαν πραγματικά παραπέρα στέλνοντας μια ενθαρρυντική υπενθύμιση ότι η τηλεόραση μπορεί ακόμα να μας εκπλήξει ευχάριστα. Ότι υπάρχουν ακόμα ιστορίες να διηγηθούν και ιστορίες που θα μας θυμίζουν ότι η αγάπη θα συνεχίσει να ανθίζει, όσο κι αν γύρω μας ο κόσμος καταρρέει.

