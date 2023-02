«Θα σας θυμάμαι με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση»: Η ευγενική επιστολή… χωρισμού του Μάρλον Μπράντο σε ερωμένη του

Ο απόλυτος γόης του κινηματογράφου, Μάρλον Μπράντο, εκτός από σταρ φαίνεται ότι ήταν και ευγενής με τις κυρίες, ακόμα και όταν ήθελε να της χωρίσει.

Μία επιστολή χωρισμού που έστειλε ο Μπράντο στα τέλη της δεκαετίας του 40 στην Γαλλίδα ηθοποιό Σολάνς Ποντέλ, αποδεικνύει την αβρότητα του χαρακτήρα του απέναντι στα αισθήματα της ερωμένης του.

Στην τρισέλιδη χειρόγραφη επιστολή, ο σταρ αναφέρει ότι την γράφει «με ειλικρίνεια» και ότι «δεν θέλω να σας ταπεινώσω».

Marlon Brando's 'Rare' Breakup Letter to French Dancer to Be Auctioned: 'I Wish Not to Humiliate' https://t.co/CE8WlPScmS