Γνωρίζετε την άγνωστη ιστορία της νήσου Φλέβες, ανοιχτά της Βουλιαγμένης;

Οι Φλέβες, γνωστές και ως «το νησί των ΟΥΚ-άδων», αποτελούν εδώ και χρόνια την βασική τοποθεσία της σκληρής και απαιτητικής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων Υποβρυχίων Καταστροφών ( ΟΥΚ ) του Ελληνικού στρατού.

Στο βίντεο του Up Stories, ανακαλύψτε την ιστορία αυτού του μοναδικού νησιού της Αττικής, που παραμένει άγνωστη για πολλούς, και δείτε τα σχέδια για την τουριστική του αξιοποίηση. Ένα ταξίδι στη φυσική ομορφιά και το παρελθόν της νήσου Φλέβες.

Πηγή: skai.gr

