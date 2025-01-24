Τρελό τρολάρισμα στο μπούστο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου από το team του Happy Day

Σεισμό προκάλεσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου που εμφανίστηκε στο Στούντιο 4 με πολύ ανοιχτό πουκάμισο για να φαίνεται το στέρνο του με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής, Θανάσης Αναγνωστόπουλος να τον παροτρύνει να κουμπωθεί γιατί θα πλευριτώσει.

Στο Happy Day λοιπόν αποφάσισαν να τρολάρουν το θέμα βάζοντας τον Κώστα Φραγκολιά να... πάθει Χριστοφόρου παρότι δήλωσε κρυωμένος. Μάλιστα η Τίνα Μεσσαροπούλου «ψήθηκε» τόσο πολύ που αποπειράθηκε να γδύσει on air τον Κώστα για να φορέσει το πουκάμισο. Εκείνος αντιστάθηκε και ζήτησε να το φορέσει στο διάλειμμα, όπερ και εγένετο!

Μάλιστα του είπαν να ξεκουμπώσει λίγο ακόμα το πουκάμισο για να φανούν οι κοιλιακοί για να πάρουν την απάντηση «δεν έχετε πληρώσει για κοιλιακούς»!

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή «έπαθε» Αναγνωστόπουλο λέγοντας στον συνεργάτη της «θα πλευριτώσεις, ντύσου» ενώ η σύγκριση Χριστοφόρου - Φραγκολιά έβγαλε νικητή σαφώς τον δεύτερο!

