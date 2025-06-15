Για ακόμα ένα Σαββατόβραδο, η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» συντονίστηκε στον ΣΚΑΪ, διασκέδασε, έπαιξε και κέρδισε! Η 38η επέτειος κατάκτησης του Eurobasket από την Εθνική Ελλάδος έδωσε την αφορμή για μία διαφορετική έναρξη.

Οι «Άυπνοι» αναμετρήθηκαν στο πλατό με την ομάδα «Βόρειες και Νότιοι». Η πρόκριση στον τελικό κρίθηκε στην τελευταία ερώτηση του τρίτου γύρου. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κοινό οι γυναίκες προσποιούνται οργασμό επειδή βαριούνται (45%).

Ένα ταμπού αποτέλεσε το θέμα της πρώτης ερώτησης, που αποκάλυψε πως το 71% των τηλεθεατών ντρέπεται να πάει σε σεξολόγο ενώ το 29% νιώθει το ίδιο για τον ψυχολόγο.

Τα γενέθλια του Τραμπ, την ημέρα του επεισοδίου, έγιναν αφορμή για ερωτήσεις. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάνθηκε σε ποσοστό 74% πως η σκληρή μεταναστευτική πολιτική του θα κάνει τη χώρα του μικρότερη. Σε ερώτηση του τρίτου γύρου η πλειοψηφία των χρηστών της εφαρμογής (30%) θα προτιμούσε να δει τον Trump να γιορτάζει τα γενέθλιά του σε ένα gay bar, το 28% θα ήθελε να τον δει σε δείπνο με τον Elon Musk, το 27% να παίζει πρέφα με Πούτιν και Ζελένσκι και το 15% σε μεξικάνικο.

Ένα δίλημμα έκανε τον Χρήστο Κούτρα να παραχωρήσει τη θέση του σε έναν παίκτη των «Άυπνων»! Ποιον από τους δύο μέλλοντες γαμπρούς θεωρεί το τηλεοπτικό κοινό πιο τυχερό; Το 51% ψήφισε τον Bruno Cerella έναντι του 49% που επέλεξε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και ο Χρήστος Κούτρας… έφυγε από το πλατό!

Το τηλεοπτικό κοινό έχει την πρόθεση να δώσει 80 ευρώ για μία συναυλία του Robbie Williams (30%).

Στην ερώτηση του τελικού οι «Άυπνοι» επέλεξαν να σταματήσουν στις 3.875 ευρώ και να μη διεκδικήσουν τις 19.375 ευρώ. Μία σοφή απόφαση, αφού οι ίδιοι θα επέλεγαν την απάντηση «Οικογένεια» ως δημοφιλέστερη, την οποία ωστόσο το τηλεοπτικό κοινό έφερε στη δεύτερη θέση με ποσοστό 26%. Η πλειοψηφία των τηλεθεατών θα διέθετε τον ελεύθερο χρόνο της για ξεκούραση (29%).

