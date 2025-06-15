Η Evangelia από μικρή ονειρευόταν μια καριέρα στη μουσική ή να γίνει δασκάλα. Τα πέτυχε και τα δύο. Ο αυστηρός μπαμπάς της την ώθησε προς της σπουδές, δούλεψε ως δασκάλα αλλά μια απόλυση λόγω περικοπών έμελλε να της δώσει την ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρο. Και να το καταφέρει κι αυτό… Μιλώντας στην Πένυ Καβέτσου και την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» η εντυπωσιακή τραγουδίστρια ξεδιπλώνει άγνωστες στιγμές της ζωής και της καριέρας της.

