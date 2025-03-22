Άλλο ένα Σάββατο το διαδραστικό παιχνίδι η «Ελλάδα Ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, μας κράτησαν συντροφιά με έξυπνες ερωτήσεις και ανατρεπτικές απαντήσεις...

Οι παίκτες στον τελικό κλήθηκαν να μαντέψουν ποιο είναι το πιο αγαπημένο σλόγκαν διαφήμισης από τα παρακάτω:

Πουτ δε κοτ ντάουν

Αγαπούλα πούλα

Ομορφαίνει δεν παχαίνει

Τράτζικ

Να φύγετε να πάτε αλλού

Τα σλόγκαν των διαφημίσεων έμειναν στην ιστορία και χρησιμοποιούνται ακόμα. Η παίκτρια κλήθηκε να μαντέψει τη δημοφιλέστερη, την οποία όμως έπρεπε να την αφήσει τελευταία να απαντηθεί.

Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Τελικά, το πιο αγαπημένο σλόγκαν ήταν το «Πουτ δε κοτ ντάουν», που έχει το κοινό το ανέδειξε ως το καλύτερο της 25ετίας.

Πηγή: skai.gr

