Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Ελλάδα Ψηφίζει»: Ώρα τελικού - Το πιο αγαπημένο σλόγκαν σε διαφήμιση: Πουτ δε κοτ ντάουν

Ποια ήταν η απάντηση στην τελευταία ερώτηση; Μάντεψαν το πιο δημοφιλές σλόγκαν; 

Η Ελλάδα Ψηφίζει

Άλλο ένα Σάββατο το διαδραστικό παιχνίδι η «Ελλάδα Ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, μας κράτησαν συντροφιά με έξυπνες ερωτήσεις και ανατρεπτικές απαντήσεις...

Οι παίκτες στον τελικό κλήθηκαν να μαντέψουν ποιο είναι το πιο αγαπημένο σλόγκαν διαφήμισης από τα παρακάτω: 

  • Πουτ δε κοτ ντάουν
  • Αγαπούλα πούλα
  • Ομορφαίνει δεν παχαίνει
  • Τράτζικ
  • Να φύγετε να πάτε αλλού

Τα σλόγκαν των διαφημίσεων έμειναν στην ιστορία και χρησιμοποιούνται ακόμα. Η παίκτρια κλήθηκε να μαντέψει τη δημοφιλέστερη, την οποία όμως έπρεπε να την αφήσει τελευταία να απαντηθεί.

Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Τελικά, το πιο αγαπημένο σλόγκαν ήταν το «Πουτ δε κοτ ντάουν», που έχει το κοινό το ανέδειξε ως το καλύτερο της 25ετίας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Η Ελλάδα ψηφίζει
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark