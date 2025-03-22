Δικαιώθηκε η αναμονή των φανατικών της πανκ μουσικής οι οποίοι κατέκλυσαν την Oxford Street στο Λονδίνο όπου βρίσκεται το «100 club», για να δουν τους Sex Pistols.

Το συγκρότημα που έπαιξε στο «100 Club» για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, έκανε τους θαυμαστές του να παραληρούν από χαρά και να ξαναθυμηθούν τα νιάτα τους.

Η παράσταση έφερε στη μνήμη τις μέρες δόξας του συγκροτήματος, οι οποίοι χοροπηδούσαν σαν έφηβοι στη σκηνή, παρά τα χρονάκια στην πλάτη τους.

THE SEX PISTOLS @100clubLondon

21/3/2025

What a night !!!!!! pic.twitter.com/TGQ3hriOGb

Μέλη της μπάντας ήταν ο κιθαρίστας Steve Jones, ο ντράμερ Paul Cook και ο μπασίστας Glen Matlock, εκτός του John Lydon, γνωστός και ως Johnny Rotten.

Sex Pistols actúa en secreto en el legendario London Venue 100 Club https://t.co/5YshrOuTWR — Radio Futuro (@futurofm) March 22, 2025

Ο πρώην τραγουδιστής των Gallows and Rattlesnakes, Frank Carter, συμπλήρωσε το Rotten, όπως έκανε από τότε που οι Jones, Cook και Matlock επανενώθηκαν το 2024 για μια σειρά παραστάσεων στο Bush Hall.

SEX PISTOLS Play Secret Show At Legendary London Venue 100 Club https://t.co/dhbaT75sTb pic.twitter.com/9dCer8dnTV — BLABBERMOUTH.NET (@BLABBERMOUTHNET) March 22, 2025

Το 100 Club είναι επίσης ο χώρος όπου ο αείμνηστος μπασίστας Sid Vicious φέρεται να μαστίγωσε τον δημοσιογράφο του NME Nick Kent με μια αλυσίδα ποδηλάτου. Στο ίδιο κλαμπ ο Vicious συνελήφθη επειδή άφησε ένα κορίτσι τυφλό στο ένα μάτι όταν πέταξε ένα ποτήρι που έσπασε.

Το κουαρτέτο άνοιξε με το Holidays In The Sun. Αφού οι Pistols παρουσίασαν μια εκδοχή της Νέας Υόρκης, ο Carter ρώτησε το πλήθος: «Πόσοι από εσάς ήσασταν εδώ την πρώτη φορά;» Μετά από ένα βρυχηθμό από το πλήθος, φώναξε: «Είναι χαρά και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ με αυτούς τους θρύλους απόψε».

Ο Τζόουνς ξεκίνησε στη συνέχεια στις χορδές του Pretty Vacant. Το πλήθος έφτανε στον πυρετό. Στη συνέχεια, οι Bodies τους έστειλαν από πάνω, τραγουδώντας το "I'm not an animal" από το ρεφρέν σε μια φωνή.

Οι Pistols έκλεισαν με μια ερμηνεία των EMI και Anarchy In The UK, με το πλήθος να ξεσηκώνεται.

