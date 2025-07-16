EXATHLON, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται στον ΣΚΑΪ για να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες. Μόνο οι κορυφαίοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Οι πιο μαχητικοί παίκτες μπαίνουν στο EXATHLON για να αναμετρηθούν στα πιο δύσκολα και εντυπωσιακά αγωνίσματα με τους ανταγωνιστές και τον εαυτό τους. Οι προκλήσεις θα είναι αμέτρητες, οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν. Όμως, όσοι είναι φτιαγμένοι από τη στόφα των πρωταθλητών, ξέρουν να επιβιώνουν και να μάχονται για την κυριαρχία!

Πίστες που κόβουν την ανάσα, δοκιμασίες πέρα από τα όρια και προσήλωση στο στόχο. Ένα συναρπαστικό μείγμα στο μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event, το EXATHLON.

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Δείτε το τρέιλερ:

