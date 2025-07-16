Λογαριασμός
Χάρισον Φορντ: Κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy

Η αναγνώριση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον Φορντ, ο οποίος αγνοήθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη σεζόν του «Shrinking»

Χάρισον Φορντ

O Χάρισον Φορντ, ο οποίος έχει υποδυθεί κάποιους από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της έβδομης τέχνης, όπως ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Χαν Σόλο, κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy. Ο ηθοποιός είναι ο δεύτερος σε μεγαλύτερη ηλικία υποψήφιος στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία, μετά τον Άλαν Άρκιν, ο οποίος το 2020, σε ηλικία 86 ετών κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στη σειρά «Η μέθοδος Κομίνσκι» του Netflix.

Η αναγνώριση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον Φορντ, ο οποίος αγνοήθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη σεζόν του «Shrinking», παρά τους πολλούς επαίνους για την ερμηνεία του ως δρ. Πολ Ρόουντς, ενός απότομου αλλά αξιαγάπητου θεραπευτή και σύμβουλο. Μέχρι τώρα, η μόνη του υποψηφιότητα για σημαντικό βραβείο ήταν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το θρίλερ του 1985 «Witness», σύμφωνα με το Variety.

Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τους Μπρετ Γκόλντσταϊν, Τζέισον Σίγκελ και Μπιλ Λόρενς, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν φέτος, εισπράττοντας θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό. Η σειρά απέσπασε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy μεταξύ των οποίων Α’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά για τον Τζέισον Σίγκελ, Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την Τζέσικα Γουίλιαμς και για καλύτερη Κωμική Σειρά.

