Η εγγονή του Μουσολίνι κέρδισε τη… σελέμπριτι εκδοχή του ιταλικού «Big Brother»

Η Ιταλίδα πρώην βουλευτής Αλεσάντρα Μουσολίνι κέρδισε στη χώρα της τη «σελέμπριτι» εκδοχή του ριάλιτι «Big Brother», στην οποία συμμετέχουν διασημοτήτες. Η 63χρονη εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι αναδείχθηκε νικήτρια στη διάρκεια του χθεσινοβραδινού μεγάλου τελικού, μεταξύ 15 συμμετεχόντων ύστερα από 1.500 ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης.

Γιορτάζοντας την επιτυχία της στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Canale 5 της Mediaset, η Μουσολίνι δήλωσε: «Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα». Η Μουσολίνι θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ, τα μισά εκ των οποίων θα δοθούν σε φιλανθρωπίες.

Alessandra Mussolini - former politician, tv personality and granddaughter of dictator Benito Mussolini - just won the latest series of Celebrity Big Brother https://t.co/utkvCz65cr — Andrea (@ANDREAESCIT) May 20, 2026

Η Μουσολίνι ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά θήτευσε και στα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβολίου. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, ακροδεξιού κόμματος πριν ενταχθεί στη συνέχεια στις τάξεις του κόμματος Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Τώρα είναι μέλος του δεξιού, λαϊκιστικού κόμματος της Λέγκα, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Πριν την ενασχόλησή της με την πολιτική, εργάστηκε ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το Big Brother των διασημοτήτων, γνωστό στην Ιταλία ως “Grande Fratello VIP,” μεταδίδεται από την ιταλική τηλεόραση εδώ και μία δεκαετία. Η Μουσολίνι εμφανίστηκε επίσης το 2020 στον διαγωνισμό χορού “Ballando con le stelle” — την ιταλική εκδοχή του “Dancing with the Stars” — όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Η Αλεσάντρα είναι κόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, του μικρότερου γιου του Μπενίτο Μουσολίνι, και της πρώτης συζυγου του, της Μαρία Σικολόνε, αδελφής της σταρ του κινηματογράφου Σοφία Λόρεν.

Πηγή: skai.gr

