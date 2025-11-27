Η 26χρονη Καταλίνα Ντουκέ από την Κολομβία είναι η νικήτρια του Miss International 2025.

Η στέψη της έγινε στο Γιογιόγι Νάσιοναλ Γκυμνάζιουμ στο Τόκιο της Ιαπωνίας, σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Ογδόντα (80) διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν για το στέμμα στον διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το People.

Η ένατη νικήτρια των Miss International από τη Βενεζουέλα, Αντρέα Ρούμπιο από το 2023, επέστρεψε στον διαγωνισμό φέτος ως οικοδέσποινα και μαζί της ήταν η Miss International του 2019 από την Ιαπωνία, Μόμι Οκάντα, και Μαξ Πάουερς.

Οι 20 επικρατέστερες διαγωνίστηκαν τόσο με μαγιό, όσο και με βραδινά φορέματα, ενώ οι 10 διαγωνίστηκαν και σε δημόσιες ομιλίες παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες τους για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Πέρυσι, η Huỳnh Thị Thanh Thủy από το Βιετνάμ κατέκτησε το στέμμα, σηματοδοτώντας την πρώτη νικήτρια στην ιστορία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

