Η Camille Razat από το «Emily in Paris» εξηγεί γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει

Ενώ η τέταρτη σεζόν του Emily in Paris προετοίμασε νέες αρχές για πολλούς χαρακτήρες, άνοιξε επίσης τον δρόμο για την αποχώρηση μιας βασικής πρωταγωνίστριας. Η Camille Razat δεν θα επιστρέψει για την 5η σεζόν και μόλις εξήγησε γιατί ήταν «η σωστή στιγμή» για να αφήσει πίσω της τη δημοφιλή σειρά του Netflix.

Αποχαιρετώντας το Emily in Paris

Η αποχώρηση της Razat έγινε γνωστή όταν το Tudum του Netflix δημοσίευσε λεπτομέρειες για την παραγωγή της 5ης σεζόν στις 17 Απριλίου. Το όνομά της δεν εμφανιζόταν στη λίστα του καστ και το Variety ανέφερε ότι δεν θα επιστρέψει. Η ηθοποιός δεν σχολίασε αμέσως την αποχώρησή της, αλλά σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, στις 23 Απριλίου, απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω Instagram για να εξηγήσει την απόφασή της.

Χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της στη σειρά ως «ένα απίστευτο ταξίδι» και μια «πραγματικά υπέροχη εμπειρία», η Razat έγραψε ότι αποφάσισε να «αποχωρήσει» από το Emily in Paris. Ευχαρίστησε τον δημιουργό Darren Star, το Netflix και την Paramount Pictures για την ευκαιρία να ενσαρκώσει την Camille — και για το ότι «άφησαν την πόρτα ανοιχτή για ενδεχόμενη επιστροφή της, καθώς θα αποτελεί πάντα μέρος του κόσμου του Emily in Paris.»

«Αυτός ο χαρακτήρας σήμαινε πολλά για μένα και νιώθω ότι η ιστορία της ολοκληρώθηκε φυσικά», πρόσθεσε η Razat, αναφερόμενη στην απόφαση της Camille να υιοθετήσει παιδί μόνη της και να προχωρήσει στη ζωή της μακριά από τον Gabriel (Lucas Bravo). «Ένιωσα πως ήταν η σωστή στιγμή να εξερευνήσω νέους ορίζοντες.»

Η Camille Razat εξήγησε την αποχώρησή της από το «Emily in Paris»

Η Razat μοιράστηκε περισσότερα για αυτούς τους «νέους ορίζοντες» που την περιμένουν. Ανέφερε δύο επερχόμενες σειρές στις οποίες μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα: τη δραματική σειρά εποχής του Netflix Nero και τη σειρά αληθινού εγκλήματος του Disney+ Lost Station Girls.

Επιπλέον, ανακοίνωσε την ίδρυση της δικής της εταιρείας παραγωγής, της Tazar, η οποία μέχρι τώρα παράγει μουσικά βίντεο και ταινίες μικρού μήκους και τώρα αναπτύσσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η ίδια δήλωσε ότι είναι «πραγματικά παθιασμένη και ανυπομονεί να εξελιχθεί.»

Μια ανεκτίμητη αντίδραση

Η Razat ολοκλήρωσε το μήνυμά της με ένα γλυκό αποχαιρετισμό στους συναδέλφους και τους θαυμαστές της:

«Φεύγω από τη σειρά με μόνο αγάπη και θαυμασμό για το καστ, το συνεργείο και τους θαυμαστές που μας υποστήριξαν σε όλη τη διαδρομή», έγραψε. «Σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη εμπειρία.»

Οι συμπρωταγωνιστές της φρόντισαν να της ανταποδώσουν την αγάπη μέσω των σχολίων τους. Σε μια συγκινητική κίνηση, κάθε βασικό μέλος του αρχικού καστ του Emily in Paris — η Lily Collins (Emily), η Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), η Ashley Park (Mindy Chen), ο Lucas Bravo (Gabriel), ο Bruno Gouery (Luc) και ο Samuel Arnold (Julien) — καθώς και ορισμένα από τα νεότερα μέλη, απάντησαν με λόγια στήριξης.

«Σ' αγαπώ, αδερφή μου», έγραψε η Collins. «Ήταν μια τρελή διαδρομή και απόλυτη χαρά. Είσαι ροκ σταρ. Είμαι τόσο περήφανη για σένα.»

Τα γυρίσματα της 5ης σεζόν ξεκινούν στη Ρώμη τον Μάιο και, παρόλο που το Emily in Paris θα συνεχίσει χωρίς την Razat, υπάρχει πάντα η πιθανότητα επιστροφής της στο μέλλον, εφόσον το θελήσει. Όπως ανέφερε και η ίδια, η πόρτα παραμένει «ανοιχτή για την επιστροφή της.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.