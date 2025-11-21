Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 16.50, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ταξιδεύουν σε ένα από τα κορυφαία φυσικά θαύματα του πλανήτη, τους καταρράκτες Ιγκουασού! Η ομάδα του Happy Traveller φτάνει στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής και προσκαλεί τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ να εξερευνήσουν μαζί της την περιοχή.

Στην πρώτη στάση, ανακαλύπτουν τους καταρράκτες από την πλευρά της Βραζιλίας και περπατούν στα μονοπάτια, όπου απολαμβάνουν την πανοραμική θέα. Η εμπειρία κορυφώνεται με μια μοναδική πτήση με ελικόπτερο, που αποκαλύπτει την ομορφιά των καταρρακτών Ιγκουασού από ψηλά. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Parque das Aves, το γνωστό Πάρκο των Πουλιών, όπου το ταξίδι αποκτά διαφορετικό νόημα με την επαφή με σπάνια είδη και εμβληματικά πουλιά, όπως τα τουκάν. Έπειτα, η ομάδα επισκέπτεται τη Foz do Iguaçu, την πόλη των περίπου 200.000 κατοίκων δίπλα στους καταρράκτες. Την γνωρίζει και δοκιμάζει αυθεντικές γεύσεις της βραζιλιάνικης κουζίνας, με πρωταγωνίστρια τη διάσημη picanha. Ακολουθεί η επίσκεψη στο τριεθνές, όπου συναντιούνται Βραζιλία, Αργεντινή και Παραγουάη και ενώνονται οι ποταμοί Παρανά και Ιγκουασού.

Στην πλευρά της Αργεντινής, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν την εξερεύνηση από πολύ πιο κοντά και περπατούν σε μονοπάτια που τους πηγαίνουν δίπλα στους καταρράκτες. Στο Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού επιβιβάζονται στο τρενάκι που οδηγεί στο Garganta del Diablo (Λαρύγγι του Διαβόλου), το πιο εμβληματικό σημείο του πάρκου, ενώ το ταξίδι συνεχίζεται με μια ήρεμη βαρκάδα στο ποτάμι. Στη συνέχεια, ο Ευτύχης επισκέπτεται την κάτω πλευρά των καταρρακτών, κάνοντας μια περιπετειώδη διαδρομή με ταχύπλοο, όπου βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τον καταρράκτη, σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία και ένα από τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα της σεζόν.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται στο Puerto Iguazú, την αργεντίνικη πόλη που λειτουργεί ως πύλη προς το πάρκο. Το ταξίδι τελειώνει ξανά στο τριεθνές, αυτή τη φορά από την αργεντίνικη πλευρά.

Ένα επεισόδιο γεμάτο φύση, περιπέτεια και εμπειρίες που θα μας συναρπάσουν!

