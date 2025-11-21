«The Floor»: Χτίζεται μια ισχυρή σχέση με τους τηλεθεατές

Το «The Floor», ένα από τα πιο σύγχρονα τηλεπαιχνίδια-show της διεθνούς αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον αυθόρμητο και πάντα επικοινωνιακό Γιώργο Λιανό, έχει γίνει από την αρχή αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό.

Όσο προχωρούν τα επεισόδια, χτίζεται μια ισχυρή σχέση με τους τηλεθεατές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το έκτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (20/11), σημείωσε στο δυναμικό κοινό 18-54 11,2%. 1.080.702 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης στο γυναικείο κοινό 18-24 που έφτασε σε λεπτό το 33,3% και στο ανδρικό κοινό 18-24 το 38,2%.

Πηγή: skai.gr

