Happy Traveller στον Καναδά και τους καταρράκτες του Νιαγάρα

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 16.45, το Happy Traveller, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν σε ένα από τα πιο δημοφιλή φυσικά αξιοθέατα του πλανήτη.

Το οδοιπορικό στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη, τον Καναδά, αρχίζει με τους καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα της χώρας με τις Η.Π.Α.

Το επεισόδιο ξεκινά με την πτήση για Καναδά και τη διαδρομή προς την περιοχή του ποταμού Νιαγάρα, όπου ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα περνούν από ιστορικά οχυρά στις εκβολές του ποταμού.

Στη συνέχεια, φτάνουν στους εμβληματικούς καταρράκτες, όπου επιβιβάζονται σε πλοιάριο και πλησιάζουν πολύ κοντά σ' αυτούς, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία ζωής. Η εξερεύνηση συνεχίζεται με το τελεφερίκ Whirlpool Aero Car, το οποίο περνά πάνω από τα νερά του ποταμού.

Στη συνέχεια, ο Ευτύχης περνάει από τις υπόγειες στοές για να φτάσει στο σημείο ακριβώς πίσω από τους καταρράκτες. Επόμενη στάση, ο Skylon Tower με την πανοραμική θέα των καταρρακτών και το White Water Walk, όπου ο Ευτύχης περπατά κατά μήκος του φαραγγιού δίπλα στα ορμητικά νερά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Niagara Parks Power Station. Το ιστορικό εργοστάσιο ενέργειας και η χαρακτηριστική υπόγεια σήραγγα που οδηγεί σε ένα σημείο με εκπληκτική θέα δίπλα στο ποτάμι.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με τη φαντασμαγορική φωταγώγηση των καταρρακτών που εντυπωσιάζει τους πάντες.

