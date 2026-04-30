Happy Traveller στο Μπουένος Άιρες: Το Α’ Μέρος το Σάββατο 2 Μαΐου στις 16:40, στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 2 Μαΐου στις 16.40, το Happy Traveller ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Αργεντινής και ξεκινά την εξερεύνηση από την καρδιά του Μπουένος Άιρες.

Η βόλτα αρχίζει από το κέντρο της πόλης και τον εμβληματικό Οβελίσκο του Μπουένος Άιρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης. Η ομάδα της εκπομπής κάνει βόλτα στη διάσημη Λεωφόρο 9ης Ιουλίου, που θεωρείται η πιο φαρδιά λεωφόρος στον κόσμο, ενώ ανακαλύπτει και τα χαρακτηριστικά γράμματα BA (Buenos Aires), μαθαίνοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από το όνομα της πόλης.

Στη συνέχεια, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται το εντυπωσιακό Θέατρο Κολόν, ένα από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα παγκοσμίως. Συνεχίζουν με το Εθνικό Κογκρέσο Αργεντινής και το ξεχωριστό Palacio Barolo με τη μοναδική αρχιτεκτονική του. Έπειτα, πηγαίνουν σε ένα από τα πιο ιστορικά καφέ του Μπουένος Άιρες, σε ένα ζαχαροπλαστείο με πεντανόστιμα γλυκά, αλλά και ένα μικρό μαγαζί με παραδοσιακές πίτες, όπου ο ιδιοκτήτης μοιράζεται το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα φτάνει στην Πλατεία Μαΐου, όπου βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο (γνωστό ως Casa Rosada), καθώς και ο επιβλητικός καθεδρικός ναός της πόλης.

Η εξερεύνηση συνεχίζεται με μια διαδρομή στο μετρό του Μπουένος Άιρες, πριν ολοκληρωθεί με δοκιμή παραδοσιακών εδεσμάτων, όπως τα αυθεντικά αργεντίνικα κρεατικά. Το επεισόδιο κλείνει με βραδινή βόλτα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το ταξίδι στο Μπουένος Άιρες μόλις άρχισε... και θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

