Happy Traveller στην Αίγινα: Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 16.30, στον ΣΚΑΪ

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, το Happy Traveller ταξιδεύει στο αγαπημένο νησί του Αργοσαρωνικού, την Αίγινα.

Ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη επιβιβάζονται στο πλοίο από τον Πειραιά και φτάνουν στο νησί.

Ξεκινούν από τον Μαραθώνα με τη δημοφιλή παραλία του, την Αιγινήτισσα, αλλά και την Πέρδικα, το παραδοσιακό ψαροχώρι. Από εκεί μπαίνουν σε βάρκα για να πάνε στο νησάκι της Μονής με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα ελάφια. Το πρόγραμμα έχει στάση στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Aegina Maris με τη δημοφιλή παραλία. Στη συνέχεια περνούν από τον Άγιο Σώζοντα, την παραλία Σαρπά, το Κλίμα και τον Άγιο Γεώργιο. Επόμενη στάση το χωριό Σφεντούρι και πεζοπορία μέχρι τα Δρακόσπιτα, τα πέτρινα κτίσματα που θυμίζουν αρχαίες κατασκευές.

Στη βόρεια ακτή της Αίγινας, η ομάδα του Happy Traveller θα επισκεφθεί τη Σουβάλα, μια λουτρόπολη γνωστή για τις ιαματικές της πηγές. Συνεχίζουν δυτικά περνώντας από το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη, όπου ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας έζησε για αρκετά χρόνια και εμπνεύστηκε σημαντικά έργα. Στο κλείσιμο της ημέρας, κάνουν στάση στο ακρωτήρι Πλακάκια, γνωστό για το εντυπωσιακό του ηλιοβασίλεμα.

Την επόμενη μέρα, σειρά έχει το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα μεγαλύτερα ορθόδοξα μοναστήρια στην Ελλάδα. Από εκεί συνεχίζουν στην Παλαιοχώρα, τον βυζαντινό οικισμό γνωστό ως το «Μυστράς του Αργοσαρωνικού». Επισκέπτονται και την Αγία Μαρίνα, παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη αμμουδιά και από εκεί κάνουν και βαρκάδα για εξερεύνηση της βορειοδυτική άκρης του νησιού. Στη συνέχεια, οδηγούν προς την παραλία Βλυχάδα και το γραφικό λιμανάκι στις Πόρτες στην καταπράσινη ανατολική πλευρά της Αίγινας.

Σ' αυτό το επεισόδιο, ο Happy Traveller θα πατήσει στο ψηλότερο σημείο της Αίγινας, στην κορυφή Ελλάνιου Όρους, όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Ανάληψης. Τέλος, κατεβαίνοντας από την κορυφή συναντά τον ναό του Ελλανίου Διός πάνω στον οποίο έχει χτιστεί και ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών.

Δείτε το trailer:

