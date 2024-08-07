Λογαριασμός
Γουίλι Καλβουρτζής: Ο πρώην παίκτης του Survivor σε μια υπέροχη φωτογραφήση με τη γυναίκα και την κόρη του

Η απόλυτη ευτυχία είναι στα χέρια τους

χουν περάσει πια κάτι παραπάνω από 6 μήνες από την ημέρα που η γυναίκα της ζωής του έφερε στον κόσμο την κορούλα τους και η απόλυτη ευτυχία για το ζευγάρι ξεκίνησε.

Ο Γουίλι Καλβουρτζής που γνωρίσαμε από το πρώτο Survivor το 2017 μετά το reality επιβίωσης επέστρεψε στην εργασία του ως λογοθεραπευτής και μάλιστα έχει ανοίξει στη Θεσσαλονίκη δικό του κέντρο λογοθεραπείας.

TAGS: Survivor Γουίλι Καλβουρτζής WomenOnly
