χουν περάσει πια κάτι παραπάνω από 6 μήνες από την ημέρα που η γυναίκα της ζωής του έφερε στον κόσμο την κορούλα τους και η απόλυτη ευτυχία για το ζευγάρι ξεκίνησε.

Ο Γουίλι Καλβουρτζής που γνωρίσαμε από το πρώτο Survivor το 2017 μετά το reality επιβίωσης επέστρεψε στην εργασία του ως λογοθεραπευτής και μάλιστα έχει ανοίξει στη Θεσσαλονίκη δικό του κέντρο λογοθεραπείας.

