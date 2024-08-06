Μαρίνα Σάττι- Dua Lipa: Copy, paste. Η απόλυτη στυλιστική ταύτιση

Κάτι μας θύμιζε το ρούχο που επέλεξε να βάλει στην εμφάνισή της στην Ταράτσα του Φοίβου η Μαρίνα Σάττι αλλά η αλήθεια είναι πως δεν μας ήρθε με τη μία πού το έχουμε ξαναδεί. Γιατί το έχουμε ξαναδεί, πολλούς μήνες πριν και μάλιστα σε μια σούπερ σταρ. Την Dua Lipa!

Από αυτές που όταν τις βλέπεις δεν τις ξεχνάς. Και με λίγο ψάξιμο βρήκαμε ακριβώς την εμφάνιση που πήρε ταμάμ η στιλίστρια της Μαρίνας Σάττι αλλά σε άλλο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.