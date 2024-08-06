Λάμπρος Κωνσταντάρας: Γενέθλια στο πλατό με τούρτα έκπληξη

O δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Summer's Cool στον ΣΚΑΙ σήμερα αν και σε μέρα γενεθλίων δεν ήταν σε mood εορταστικό. Δεν ήθελε ιδιαίτερες αναφορές και εννοείται πως δεν ήθελε και τούρτες έκπληξη και συνδέσεις με δικούς του ανθρώπους. Δεν τα συμπαθεί όλα αυτά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Έκανε ο ίδιος ένα ποστ το πρωί ανακοινώνοντας πως κλείνει τα 45 και ως εκεί. Εννοείται όμως πως οι συνεργάτες του δεν θα άφηναν να περάσει η μέρα έτσι. Στην αρχή της εκπομπής σήμερα τόσο η Μαριάντα Πιερίδη, όσο και οι υπόλοιποι συμπαρουσιαστές της εκπομπής του ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά του αλλά δεν το έκλεισαν εκεί.

Λίγο πριν τους τίτλους τέλους της εκπομπής όμως ήρθε και η τούρτα έκπληξη με κεράκι ερωτηματικό αλλά και skype σύνδεση με την Έλενα Κώνστα με επικούς διαλόγους ανάμεσά τους που προκάλεσαν πολύ γέλιο σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλατό. Χρόνια πολλά Λάμπρο! Χιλιόχρονος!

