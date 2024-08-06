Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε θείος. Η αδερφή του απέκτησε δίδυμα!

Mετά από την ταραχή της δικαστικής διαμάχης του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδερφή του Βάσω, που λίγο πολύ έχει αλλάξει τις ισορροπίες σε όλη την οικογένεια, πλέον μια μεγάλη χαρά ήρθε στη ζωή τους.

Τα πρώτα εγγόνια για την οικογένεια. Η Μαρία Μαζωνάκη, η μικρότερη της οικογένειας που έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα τους, απέκτησε δίδυμα κορίτσια και την αποκάλυψη έκανε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη, έχοντας το ένα νεογέννητο μωρό στα χέρια του.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από ένα παιδί! Μπορεί να υπάρχει όμως… Δύο παιδιά… Μαρία Μαζωνάκη να μας ζήσουν οι ανιψούλες μου!!!

Πάντα γερές, δυνατές και τυχερές!!! Ο Θεός μαζί τους. Υ.Γ η δεύτερη είναι ντροπαλή, δεν ήθελε φώτο», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης ανακοινώνοντας τα ευχάριστα νέα για τον ερχομό των διδύμων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.