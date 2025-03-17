Μια νέα τάση στο TikTok έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού στο Διαδίκτυο. Εκατομμύρια χρήστες έχουν κάνει viral το τραγούδι «Anxiety» της ράπερ Doechii, με ορισμένους από αυτούς που ανέβασαν σχετικό βίντεο, να έχουν εκατομμύρια προβολές.

Το χορευτικό το οποίο έχει κάνει πάταγο στο TikTok, έχει και αυτό τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Πρόκειται για την αναδημιουργία μιας σκηνής από την αξέχαστη σειρά «Ο πρίγκιπας του Bel-Air» όπου ο Γουίλ Σμιθ και η Τατιάνα Άλι χορεύουν. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός χορεύει και πίσω από την πλάτη της εμφανίζεται ο Σμιθ που την ακολουθεί στον ίδιο ρυθμό.

Αυτό το σκετσάκι ήρθε να δέσει με το τραγούδι της ράπερ και να προκαλέσει χαμό στα social media.

Ακόμη και ο ίδιος ο Γουίλ Σμιθ μπήκε στον πειρασμο και έκανε κάτι αντίστοιχο, όπως και αλλοι καλλιτέχνες.

Σε ένα βίντεο στο Instagram που δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου, τα τρία μεγάλα ονόματα πίσω από την τάση συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν την πιο επική εκδοχή μέχρι στιγμής. Το κλιπ ξεκινά με την Ali να χορεύει με τον ίδιο τρόπο που το έκανε στην εκπομπή, πριν ο Smith μπει και την ακολουθήσει. Ως το αποκορύφωμα, η Doechii εμφανίζεται, παίρνει τη σκηνή και ξεκινά να χορεύει.

«Περίμενα 35 χρόνια για να γίνει αυτός ο χορός τάση», γράφει η λεζάντα.

Στο TikTok, έχουν δημοσιευτεί πάνω από 725.000 βίντεο χρησιμοποιώντας το τραγούδι.

@tessabrooks On repeat because she finally dropped the song 🕺 ♬ Anxiety - Doechii

Πηγή: skai.gr

