«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ταξιδεύουμε στη Μάνη και βγαίνουμε ζωντανά από την Αρεόπολη- Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στη Μάνη και σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 14.45, συνδεόμαστε απευθείας με την Αρεόπολη.

Δείτε το trailer:

Σύμφωνα με τις πηγές και την προφορική παράδοση στη Μάνη, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης συγκάλεσε στις 17 Μαρτίου 1821 συνέλευση των προυχόντων και των καπεταναίων της χερσονήσου στη γενέτειρά του, με αντικείμενο συζήτησης την κήρυξη της Επανάστασης. Ανήμερα της εκδήλωσης που τιμά την είσοδο των Μανιατών στον αγώνα, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πανέμορφη παραδοσιακή πόλη της λακωνικής Μάνης.

Η Βάθεια, μία ξακουστή πυργοπολιτεία που παρέμεινε ζωντανή για περισσότερο από έξι αιώνες, ερημώνει. Με την κάμερα της εκπομπής περπατάμε με φόντο την αφοπλιστική ομορφιά της άγριας φύσης.

Ένας γνήσιος Μανιάτης, ντυμένος με τη φορεσιά του τόπου –«για να μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία», όπως λέει- μας ανοίγει την ψυχή του και μας οδηγεί στην κοινωνία των μελισσών, τη μεγάλη του αγάπη.

Πώς αλλάζει η ζωή ενός ανηλίκου που διαγιγνώσκεται με διαβήτη και τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον του; Ο εξάχρονος Δημήτρης από τη Μάνη είναι σπουδαίο παιδί καθώς μαθαίνει να ζει με τον διαβήτη, ο ίδιος και η οικογένειά του.

Μεταξύ Στούπας και Τραχήλας στη μεσσηνιακή Μάνη γνωρίζουμε τον ωραιότερο ίσως ποδηλατόδρομο της Ελλάδας. Με χαμηλές ταχύτητες ποδηλατούμε ανάμεσα στα όμορφα ημιορεινά χωριά και τον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Μια οικογένεια στον Ταΰγετο, γονείς και παιδιά, είναι όλοι εθελοντές πυροσβέστες στο πλαίσιο του συλλόγου «Γαία». Εθελοντές από αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά κυρίως από ανάγκη, μια και οι δομές της πολιτείας δεν επαρκούν, όπως λένε.

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiel lada

www.instagram.com/opouyparxeie llada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@opouyparxeiell ada

λά κυρίως από ανάγκη, μια και οι δομές της πολιτείας δεν επαρκούν, όπως λένε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.