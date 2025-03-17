Ο Εντ Σίραν στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης με νέο τραγούδι

Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) αιφνιδίασε τους θαυμαστές του στη Νέα Ορλεάνη με μια ακόμη εμφάνιση-έκπληξη και ερμηνεύοντας ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Ο τέσσερις φορές νικητής στα βραβεία Grammy βρέθηκε στην «καρδιά» της πόλης το Σάββατο 15 Μαρτίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους περαστικούς, σύμφωνα με το 4WWL.

Με casual εμφάνιση φορώντας ένα πολύχρωμο μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι και έχοντας στα χέρια του ένα φορητό ενισχυτή και ένα μικρόφωνο, δημιούργησε μια αυθόρμητη μουσική σκηνή.

Τον συνόδευσε το συγκρότημα πνευστών «The Soul Rebels», που πρόσφατα πλαισίωσε τον Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar) στο ημίχρονο του Super Bowl, στο νέο του τραγούδι, με τίτλο «Azizam».

Ο τραγουδιστής είπε στο κόσμο ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσε ζωντανά το τραγούδι, σύμφωνα με την τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Nola.com.

«Θα παίξουμε ένα τραγούδι εδώ - τραβάμε λίγο υλικό - και μετά θα κάνουμε μια παρέλαση και θα περπατήσουμε, παίζοντας μερικά τραγούδια, αν θέλετε να έρθετε μαζί μας» ανακοίνωσε ο Σίραν στο συγκεντρωμένο κοινό, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στην αυθόρμητη εκδήλωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Έχω ένα νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε δύο εβδομάδες, το οποίο δεν το έχει ακούσει κανείς. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παιχτεί ζωντανά» συνέχισε.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, λίγες ώρες αργότερα ο σταρ μοιράστηκε ένα κλιπ με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιούργησε στη πόλη.

«Παίζοντας νέα μουσική σήμερα στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης με τους «The Soul Rebels», ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο σταρ της βρετανικής μουσικής σκηνής συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές του με αυθόρμητες εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις, αποκαλύπτοντας νέα μουσική και ερμηνεύοντας αγαπημένες επιτυχίες.

Ο Σίραν αναμένεται να κυκλοφορήσει το όγδοο άλμπουμ του, με τίτλο «Play», αργότερα φέτος, σύμφωνα με το Billboard. Το νέο άλμπουμ έρχεται μετά την κυκλοφορία του «Autumn Variations» το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

