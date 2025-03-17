Πωλίνα: Η απίστευτη ιστορία της παραλίγο σύλληψής της στα σύνορα Γιουγκοσλαβίας-Αυστρίας

Κι όμως έχει συμβεί. Και το αποκάλυψε χθες η ίδια στα πλαίσια του παιχνιδιού «Τα τετράγωνα των Αστέρων» όπου βρέθηκε ξανά ως guest καλεσμένη σε ένα από τα τετράγωνα των Celebrities. Όταν η παίκτρια την επέλεξε η Πωλίνα είπε πως πριν αρκετά συνελήφθη στα σύνορα Γιουγκοσλαβίας- Αυστρίας με ύποπτο υγρό υλικό στη βαλίτσα…

Η παίκτρια δεν την πίστεψε κι έχασε… Γιατί όντως έχει συμβεί το γεγονός. Όπως περιέγραψε η ίδια τα πράγματα έγιναν ως εξής:

«Κάθε χρόνο στο Βίλλαχ της Αυστρίας γινόταν ένα μουσικό φεστιβάλ και τότε παγκοσμίως άγνωστη, μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Βλάσση Μπονάτσο, με έστειλε ο μάνατζερ ο Άκης Έξαρχος γιατί τότε ζητούσαν τρεις καλλιτέχνες από κάθε χώρα.

Τσακώνεται ο Τουρνάς με τον Μπονάτσο και μένω μόνη μου. Μου λέει, σκίσε ότι επιστολή έχουμε γράψει, πες προφορικά ότι αρρώστησαν και οι δύο και πάρε τη βαλίτσα. Κι εκεί μέσα όμως είχαμε 12 μπουκαλάκια ούζο μαζί με ταγάρια και τουριστικούς οδηγούς που τους πήγαινε πεσκέσι ο Έξαρχος, στους εκάστοτε εκεί που τους ξέραν χρόνια.

Φτάνουμε στα σύνορα και εκεί έρχεται το τελωνείο. Ανοίγει η βαλίτσα, βρωμάει το σύμπαν γιατί έχουν σπάσει όλα τα μπουκάλια από το ούζο και έχει γίνει πανικός.Και μου λέει αυτή «Τι υλικό είναι αυτό;» με ρώτησαν, είπα πως είναι ούζο και ευτυχώς που είχε μείνει ένα μικρό άσπαστο και τους το έδωσα. Με τα πολλά ήρθε ο οδηγός της Αυστρίας πολύ σοβαρός με πήρε με έβαλε στο αυτοκίνητο και όταν περάσαμε στην άσπρη γραμμή πια που ήταν πια Αυστρία άρχισαν τα γλέντια».

