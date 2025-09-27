Λογαριασμός
Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στην πρεμιέρα του Voice – Σείστηκε το πλατό – Βίντεο 

Μετά την περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά, ανανεωμένος και χαμογελαστός

μαζω

Με το πιο δυνατό του χειροκρότημα και επευφημίες το κοινό στο πλατό του Voice υποδέχθηκε απόψε τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην πρεμιέρα του μουσικού reality. 

Μετά την περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά, ανανεωμένος και χαμογελαστός.

Το πλατό «σείστηκε» ενώ οι συνάδελφοι του, κριτές Γιώργος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας, σηκώθηκαν όρθιοι για να τον υποδεχθούν και να τον αγκαλιάσουν. 

Δείτε το βίντεο: 

