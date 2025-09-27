Στα παλιά της λημέρια, στη σκηνή του The Voice, επέστρεψε απόψε η Κλαυδία.
Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» στην Eurovision, αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, καταφέρνοντας (φυσικά) να γυρίσει και τις 4 καρέκλες των κριτών, που δεν ήξεραν ότι τραγουδάει η Κλαυδία.
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε ο Γιώργος Μουζουράκης.
Δείτε το βίντεο:
Στη συνέχεια η Κλαυδία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.