H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice - Βίντεο  

Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, γυρνώντας και τις 4 καρέκλες - Καθήλωσε το κοινό με την '«Αστερομάτα'»

kalydia

Στα παλιά της λημέρια, στη σκηνή του The Voice, επέστρεψε απόψε η Κλαυδία.

Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» στην Eurovision, αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, καταφέρνοντας (φυσικά) να γυρίσει και τις 4 καρέκλες των κριτών, που δεν ήξεραν ότι τραγουδάει η Κλαυδία. 

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε ο Γιώργος Μουζουράκης.

Δείτε το βίντεο: 

Στη συνέχεια η Κλαυδία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό. 

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κλαυδία Αστερομάτα Τhe VoiceGR
