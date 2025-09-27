Στα παλιά της λημέρια, στη σκηνή του The Voice, επέστρεψε απόψε η Κλαυδία.

Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» στην Eurovision, αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, καταφέρνοντας (φυσικά) να γυρίσει και τις 4 καρέκλες των κριτών, που δεν ήξεραν ότι τραγουδάει η Κλαυδία.

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε ο Γιώργος Μουζουράκης.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια η Κλαυδία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

