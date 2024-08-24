Γιατί η Ελεονώρα Μελέτη έχει κλείσει τα σχόλια σε όλα τα Social Media της

Σχεδόν 2,5 μήνες τώρα η Ελεονώρα Μελέτη έχει κλείσει από παντού στα Social Media της τη δυνατότητα σχολιασμού των posts που κάνει.

Όλα ξεκίνησαν μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούνιο, όταν αναδημοσίευσε ένα ποστ περηφάνιας της μητέρας της για εκείνη και ξεκίνησε να δέχεται πολλαπλά υβριστικά και προσβλητικά σχόλια τόσο για την ίδια όσο και για τη μάνα της και εκεί είπε τέλος.

