Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατί η Ελεονώρα Μελέτη έχει κλείσει τα σχόλια σε όλα τα Social Media της

Τι την έκανε να πάρει αυτή την απόφαση

Γιατί η Ελεονώρα Μελέτη έχει κλείσει τα σχόλια σε όλα τα Social Media της

Σχεδόν 2,5 μήνες τώρα η Ελεονώρα Μελέτη έχει κλείσει από παντού στα Social Media της τη δυνατότητα σχολιασμού των posts που κάνει.

Όλα ξεκίνησαν μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούνιο, όταν αναδημοσίευσε ένα ποστ περηφάνιας της μητέρας της για εκείνη και ξεκίνησε να δέχεται πολλαπλά υβριστικά και προσβλητικά σχόλια τόσο για την ίδια όσο και για τη μάνα της και εκεί είπε τέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελεονώρα Μελέτη Social Media WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark