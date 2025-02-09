Για τρίτο στη σειρά Σαββατόβραδο το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε για τη βραδινή του ψυχαγωγία το «Η Ελλάδα ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ! Το διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου πήρε την πρωτιά στη ζώνη του και βρέθηκε και αυτή την εβδομάδα στην κορυφή των μετρήσεων τηλεθέασης και για τα δύο κοινά με μέσο όρο 14,5% στο γενικό σύνολο και 13,2% στο 18-54. 1.978.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό στο πρόγραμμα ενώ 80.000 διαθέτουν ήδη την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα!

Τα αδέλφια «Κουτσουλίνια» ήταν εκείνα που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό και να βρεθούν μία ανάσα από τις 21.315 ευρώ. Έχοντας αποκλείσει με επιτυχία τις περισσότερες απαντήσεις έφτασαν στο τελικό δίλημμα μαντεύοντας όμως λάθος την επιλογή του κοινού. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος θέλησαν να τους γλυκάνουν προσφέροντας γλυκάκια που ζήτησαν από την παραγωγή.

Οι ερωτήσεις και τα διλήμματα του παιχνιδιού έγιναν για ακόμα ένα βράδυ θέμα συζήτησης στα social media με το hashtag #ielladapsifizei να βρίσκεται ανάμεσα στα trends.

Τα διλήμματα φάνηκαν να απασχολούν ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό που αποφάσισε πως:

σε έναν καυγά πρέπει να πάρεις θέση υπέρ της γυναίκας σου (87%) έναντι της μητέρας σου (13%)!

Καλύτερο ζεϊμπέκικο χορεύει ο Παύλος Ντε Γκρες (74%) συγκρινόμενος με τον Βασίλη Μπισμπίκη (26%).

Σε ένα ποσοστό 94% πιστεύει έστω και λίγο στο κακό μάτι και μόλις το 6% στον ανάδρομο Ερμή!

Ο έρωτας μπορεί να είναι «δύσκολη υπόθεση»! Για χάρη του η πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού (65%) παραδέχτηκε πως η μεγαλύτερη «κατινιά» που έχει κάνει ήταν το να ψάξει το κινητό του/της συντρόφου του ενώ το 22% έχει κάνει παρακολούθηση και το 13% έχει ανοίξει ψεύτικο λογαριασμό στα social!

Όσον αφορά στο τι «κουτσομπολεύεται» στα πηγαδάκια ενός γάμου, το νυφικό φάνηκε να είναι το δημοφιλέστερο θέμα με ποσοστό 45% ενώ ακολούθησαν ο μπουφές (33%) και ισοψήφισαν η κουμπάρα (11%) και το «εάν πάτησε η νύφη το γαμπρό» (11%)!

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τον διαδραστικό του χαρακτήρα αποτελεί μία τηλεοπτική καινοτομία. Το παιχνίδι εξελίσσεται συνεχώς, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού έφερε και μία νέα ενότητα στην ειδική εφαρμογή στην οποία πλέον, πέρα από το να ψηφίσει και να δει τους νικητές του κάθε επεισοδίου, μπορεί να καταθέσει και τις δικές του ερωτήσεις! Περισσότεροι από 1200 τηλεθεατές έχουν στείλει μέχρι στιγμής τα δικά τους διλήμματα και ερωτήματα και είναι πολύ πιθανό κάποια από αυτά να τεθούν ακόμα και από το επόμενο Σάββατο 15.02 στις οθόνες μας!

«Η Ελλάδα Ψηφίζει» κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

