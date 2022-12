Η ζωή του Φρανκ Σινάτρα γίνεται μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ

Νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στη ζωή και την καριέρα του ίδιου του θρυλικού ηθοποιού και τραγουδιστή, Φρανκ Σινάτρα, είναι «στα σκαριά».

Η παραγωγή θα είναι της Universal Music Group Theatrical σε συνεργασία με την Τίνα Σινάτρα, τη μικρότερη κόρη του αείμνηστου καλλιτέχνη και τη Frank Sinatra Enterprises.

Το "Sinatra the Musical" που ανέβει στο Μπρόντγουεϊ θα μεταφέρει το κοινό στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1942, τότε που ο 27χρονος Ιταλο-Αμερικανός τραγουδιστής «ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή του Paramount Theatre της Νέας Υόρκης και να δώσει μια παράσταση που άλλαξε την ιστορία της μουσικής».

