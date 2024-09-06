Φώτης Σεργουλόπουλος: Γενέθλια με donut. «Τώρα θέλω να σταματήσουμε να μετράμε»

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος κλείνει σήμερα τα 61 και φυσικά η έναρξη της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» ήταν διαφορετική με την συμπερουσιάστριά του Τζένη Μελιτά να του εύχεται με ένα donut!

Γλυκά που έφερε ο ίδιος για να κεράσει όλους τους συνεργάτες του σε διάφορε γεύσεις τις οποίες η Τζένη Μελιτά δήλωσε γελώντας πως θέλει αν τις δοκιμάσει όλες!

«Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή! Παιδιά, έχει γενέθλια ο Φώτης μας! Ο καλύτερος συνεργάτης όλων των εποχών. Φωτάκο μου, χρόνια σου πολλά απ’ όλους μας», ξεκίνησε να λέει η Τζένη Μελιτά, με το ξεκίνημα της εκπομπής.

«Έχω κάνει τόσα γενέθλια σε πλατό και είναι και οι αρχές της σεζόν και τέτοια οπότε… Τώρα θέλω να σταματήσουμε να μετράμε, να τελειώσει αυτή η ιστορία, σας παρακαλώ πάρα πολύ», απάντησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά να αφήνει να εννοηθεί πως του έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για τα γενέθλιά του.

