Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Ευτυχισμένη και λασπωμένη στο καταφύγιο ελεφάντων του Πουκέτ

Στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα στο πανέμορφο τροπικό νησί του Πουκέτ βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και έχει ξετρελαθεί και με το τοπίο και με την επαφή με την άγρια φύση.

Και αν και αρνήθηκε να επισκεφθεί το Tiger Park (ξέρετε , το μέρος που κάθεσει δίπλα σε μια τίγρη και φωτογραφίζεσαι) επισκέφθηκε το καταφύγιο των ελεφάντων που έχει ζώα που διασώθηκαν από περιοδεύοντα τσίρκο του κόσμου.

Κι όχι μόνο το επισκέφθηκε και ενθουσιάστηκε αλλά πέρασε και ώρες να κάνει mud bath σε έναν από του ελέφαντες του πάρκου ξυπόλητη και καταλασπωμένη αλλά εμφανέστατα τρισευτυχισμένη.

«Στο Καταφύγιο Ελεφάντων του Πουκέτ συνάντησα ελέφαντες που έχουν σωθεί από τσίρκα, θεάματα και βόλτες. Εδώ είναι πραγματικά ελεύθεροι μέσα στη φύση, ζουν με σεβασμό και φροντίδα, χωρίς εκμετάλλευση!

Πριν επισκεφτώ το καταφύγιο, πήγα κατά λάθος σε ένα show που υποτίθεται ότι παρουσίαζε την πολιτιστική κληρονομιά της Ταϊλάνδης, το Fantasea. Δυστυχώς, αυτό που αντίκρισα ήταν καθαρή εκμετάλλευση των ελεφάντων για θεαματικούς σκοπούς — μια εμπειρία που δεν θα ήθελα να ξαναζήσω και δεν θα σύστηνα σε κανέναν. (Και απαίσιο show)

Το ίδιο και με το Tiger Park στο Πουκέτ. Παρόλο που ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ κοντά σε μια τίγρη, να τη δω από κοντά, να τη χαϊδέψω, επέλεξα συνειδητά να μη στηρίξω ένα μέρος που κρατά αυτά τα υπέροχα ζώα κλεισμένα σε κλουβιά μόνο για φωτογραφίες. Όταν αγαπάμε πραγματικά τα ζώα, τα σεβόμαστε.

Και κάτι που δεν θα ξεχάσω: έκανα mud bath και έπλυνα έναν ελέφαντα. Του άρεσε τόσο πολύ που έμεινε ακίνητος και κούναγε τα αυτιά του μπρος πίσω(έτσι μου είπαν ότι δείχνουν την χαρά τους μάλλον κάτι σαν την Ουρά των σκύλων 😂). Βέβαια, όταν πλένεις ελέφαντα, δεν είναι απλή υπόθεση — μιλάμε είναι πολλά τα τετραγωνικα!🧼🫧🧹 Και πολλή η λάσπη - βέβαια να πω αυτό το part με το λασπόλουτρο μου άρεσε… Ξυπολισιά και χώματα είναι πάντα το καλύτερο μου!!!

Gypsy soul indeed» έγραψε η ίδια και την καταλαβαίνουμε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.