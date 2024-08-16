Ευγενία Δημητροπούλου: Τα γενέθλια της κόρης της στη Βουδαπέστη με βάφλα

Στην πανέμορφη Βουδαπέστη βρίσκονται για διακοπές η Ευγενία Δημητροπούλου με τον σύζυγό της Στέλιο Βλατάκη και την κορούλα τους Εύα που είχε χθες γενέθλια.

Και ήθελε τούρτα μονόκερο. Μονόκερο δεν βρήκαν αλλά φυσικά έσβησαν κεράκια σε μια τούρτα σοκολάτα με τη μαμά Ευγενία να γράφει πως μπορούν να σβήσουν πολλές τούρτες άρα ο μονόκερος θα έρθει στην Εύα όταν πια επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Χρόνια πολλά μικρή μας πριγκίπισσα. Να στροβιλίζεσαι πάντα στη δίνη της χαράς και της ευτυχίας και να χορεύεις πάντα με τη μουσική της αγάπης ( δεν καταφέραμε να βρούμε τούρτα με μονόκερο αλλά πάντα μπορούμε να σβήνουμε πολλές τούρτες,οχι;)» έγραψε η Ευγενία Δημητροπούλου.

Τη χθεσινή μέρα η οικογένεια την πέρασε με μια εκδρομή εκτός της πόλης της Βουδαπέστης στα παραδουνάβια χωριά και εκεί ο ξεναγός τους ο Κώστας φρόντισε να κάνει αξέχαστη τη μέρα στην μικρή Εύα, κάνοντάς της έκπληξη μια…γενέθλια βάφλα και φυσικά το απαραίτητο Happy Birthday.

