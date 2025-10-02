Η Σταυρούλα Χρυσαειδή και ο Γιώργος Κόρομι αποχώρησαν εχθές από το Exathlon και απόψε, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα παρακολουθήσουμε μία ακόμα διπλή αποχώρηση.

Δείτε trailer:

Οι ενοχλήσεις που ένιωθε η Σταυρούλα στο πόδι της την οδήγησαν στην απόφαση να μη ρισκάρει και να αποχωρήσει από το Exathlon, ανοίγοντας το δρόμο για τον τελικό στις υπόλοιπες γυναίκες. Ο Γιώργος Κόρομι μπήκε στα Play Outs, όταν όμως στο τελευταίο του ματσάρισμα είδε πως η νίκη δεν ήταν εφικτή, βοήθησε τον Γιώργο Γκιουλέκα να τερματίσει την πίστα.

Όσο οι μέρες περνούν, οι αθλητές συνειδητοποιούν, πως κάθε νίκη σε run τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο τους. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για τραυματισμούς ή για μία κακή αγωνιστική μέρα.

Το χθεσινό Play Off των γυναικών έφερε ως υποψήφιες την Ιωάννα Τζαβέλα, την Καρολίνα Καλύβα και τη Βίκυ Πετεινάρη. Η τελευταία ανησυχεί ιδιαίτερα για τα Play Outs καθώς ένα χτύπημα που έχει στο δάχτυλό της μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της.

Απόψε, στην αρένα μπαίνουν οι άνδρες, για το δικό τους Play Off. Σκληρές αναμετρήσεις αλλά και η απογοήτευση για τις προσωπικές επιδόσεις οδηγούν σε έντονες αντιπαραθέσεις. Τρεις αθλητές οδηγούνται στα Play Outs και το αποτέλεσμα δείχνει αμφίρροπο. Η αποχώρηση παγώνει τους υπόλοιπους αθλητές…

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

