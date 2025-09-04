Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η εβδομάδα που πέρασε στο Exathlon τα είχε όλα! Σημαντικούς αγώνες που έκριναν την πορεία των ομάδων, έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους παίκτες, αλλά και μια αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε.

Από τον καθοριστικό Αγώνα Ασφαλείας μέχρι την ανάδειξη των πρώτων Μεταλλίων Δύναμης και τις εντάσεις που «φούντωσαν» μεταξύ των παικτών, οι εξελίξεις έδειξαν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στο Εxathlon.

Οι Αγώνες Ασφαλείας

Ο Αγώνας Ασφαλείας καθορίζει την ομάδα από την οποία θα γίνει αποχώρηση και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα.

Όταν μία ομάδα γνωρίσει την ήττα στον Αγώνα Ασφαλείας, τότε ο αθλητής με τις κατώτερες επιδόσεις βγαίνει αυτομάτως υποψήφιος.

Στον αντίποδα, ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση, στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι εκείνος που θα δώσει τον δεύτερο υποψήφιο ενώ ο τρίτος υποψήφιος θα βγαίνει από μία μικρή σύσκεψη των υπολοίπων μελών της ηττημένης ομάδας.

Ποια ομάδα κατάφερε να κερδίσει και τους δύο Αγώνες Ασφαλείας;

Τα Μετάλλια Δύναμης

Η Ιωάννα Τζαβέλα και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης κρατούν στα χέρια τους το πρώτο Μετάλλιο Δύναμης του Exathlon και μπορούν, την πιο κρίσιμη στιγμή, να βοηθήσουν κάποιον ή τον εαυτό τους, σε έναν αγώνα Παραμονής.

Μια απρόσμενη αποχώρηση

Η αποχώρηση της Εύης Σαλταφερίδου τάραξε τις δύο ομάδες και ολοκλήρωσε πρόωρα τη διαδικασία της πρώτης αποχώρησης χωρίς Μάχη Παραμονής.

Οι εντάσεις μεταξύ των ομάδων

Πάνω στην ένταση των αγώνων τα αίματα ανάβουν μεταξύ των δύο ομάδων. Λόγια που ακούστηκαν, έρχονται στο προσκήνιο.

Μια έντονη κόντρα φαίνεται πως έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Μαίη και τον Τάκη, επηρεάζοντας και αρκετούς άλλους παίκτες. Την ίδια στιγμή, μια φράση του Άρη στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί ένταση με τον Φάνη.

