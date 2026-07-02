Ισραήλ: Εκδηλώσεις μνήμης και διαδηλώσεις στις 1.000 μέρες από την επίθεση της Χαμάς

Σειρά εκδηλώσεων μνήμης και διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε όλο το Ισραήλ, με αφορμή τη χιλιοστή ημέρα από την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε ένα κλίμα βαθιών εσωτερικών διχασμών και με φόντο την άρνηση της κυβέρνησης να συστήσει κρατική εξεταστική επιτροπή.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από τις 06:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), την ίδια ακριβώς ώρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την αιματηρή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ πριν από σχεδόν τρία χρόνια, στην οποία σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι –στην πλειονότητά τους πολίτες--, σύμφωνα με απολογισμό του AFP. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η οργάνωση «Επιτροπή Οκτωβρίου», την οποία ίδρυσαν οικογένειες θυμάτων και ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, είναι μία από τις βασικές διοργανώτριες των σημερινών τελετών μνήμης.

Συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν έξω από την Κνεσέτ καθώς και κοντά στις κατοικίες μελών της κυβέρνησης, ενώ στις 10:00 τηρήθηκαν δύο λεπτά σιγής σε ολόκληρη τη χώρα.

Αργότερα η πλατεία του Μουσείου Καλών Τεχνών στο Τελ Αβίβ, η οποία ονομάστηκε «Πλατεία των Ομήρων» και αποτέλεσε έναν από τους εμβληματικούς χώρους κινητοποιήσεων με αίτημα την επιστροφή των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, θα μετονομαστεί επίσημα σε «Πλατεία Μνήμης».

Η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στο πάρκο Χαγιαρκόν του Τελ Αβίβ, με τη συμμετοχή οικογενειών και προσωπικοτήτων του κινήματος διαμαρτυρίας κατά των ισραηλινών αρχών και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα γεγονότα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «αυτή η ημέρα μάς θυμίζει τη συνολική μας ευθύνη και το βάρος που φέρουμε στους ώμους μας. Θυμόμαστε, μαθαίνουμε και προετοιμαζόμαστε για τη συνέχιση της μάχης και για τις πολλές προκλήσεις που μας περιμένουν ακόμη».

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην επικεφαλής του ισραηλινού στρατού και νυν βασικός αντίπαλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις εκλογές του φθινοπώρου, έγραψε στο Χ: «1.000 ημέρες. Θα σταθούμε στο ύψος. Δεσμεύομαι. Γκάντι».

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, είναι στόχος κριτικής από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που τον κατηγορούν για ανακρίβειες: έχει υποστηρίξει, για παράδειγμα, επανειλημμένα ότι έφερε πίσω στο Ισραήλ «όλους τους ομήρους μας», παραλείποντας να διευκρινίσει ότι 42 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

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