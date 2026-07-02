Στην πολιτική συγκράτησης των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στις άγονες γραμμές και στον ρόλο του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει παρέμβει ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις και να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στα νησιά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν καταγράφηκαν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρά τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος. «Κοιτάξτε, είχαν ανέβει για 5,5 συνεχόμενα χρόνια οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και εμείς καταφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια να μην ανέβουν ούτε πέρσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά 15% αυξήσεις και δεν έγιναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Και ούτε φέτος που έχουμε πόλεμο, διπλό πόλεμο, ενεργειακή κρίση, κρίση στο πετρέλαιο, κρίση στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα και λοιπά. Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες».

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόσβαση στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια. «Δεν είναι πολυτέλεια οι Έλληνες να ταξιδέψουν και να πάνε στον τόπο προορισμού τους, στο νησί τους. Να πάνε μια βδομάδα διακοπές. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι λαϊκό μέσο, μέσο μαζικής μεταφοράς το πλοίο».

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν οικονομικά προσιτές επιλογές μετακίνησης.

Αναφερόμενος στον ρόλο του ανταγωνισμού, ο υπουργός σημείωσε ότι η ελεύθερη δρομολόγηση συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στη δημιουργία περισσότερων επιλογών για τους επιβάτες.

«Και με βάση τον ανταγωνισμό, γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην ελεύθερη αγορά, χαίρομαι που βλέπω και ανακοινώθηκαν προχτές εδώ ταχύπλοα, εκπτώσεις 24-42%», είπε, προσθέτοντας ότι οι μειώσεις αυτές αφορούν οικογένειες, παρέες και οικονομικά πακέτα ταξιδιών.

«Η επιδότηση των άγονων γραμμών αυξήθηκε στα 168 εκατ. ευρώ»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση της χρηματοδότησης για τις άγονες γραμμές, από τα 150 στα 168 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μετά από αιτήματα φορέων της αγοράς, της αυτοδιοίκησης και του τουρισμού.

Όπως εξήγησε, ο στόχος είναι να υπάρχει σταθερότητα στον σχεδιασμό. «Κάνω κλειστό διαγωνισμό για τέσσερα χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και να μπορούν όλοι αυτοί να προγραμματίζουν το τουριστικό προϊόν», σημείωσε, αναφερόμενος στον συντονισμό δρομολογίων πλοίων, αεροπορικών συνδέσεων και τουριστικής δραστηριότητας.

Για το λιμάνι της Ραφήνας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ελεύθερη δρομολόγηση ενισχύει τον ανταγωνισμό, με άμεσο όφελος για τις τιμές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η λειτουργία του συστήματος γίνεται με αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και χωρητικότητας.

«Λόγω του ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θέλουν να εκκινούν από τη Ραφήνα, υπάρχουν και εισιτήρια που στην επιστροφή κοστίζουν 1 ευρώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί υπέρ των επιβατών.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το λιμάνι έχει περιορισμένη δυνατότητα ελλιμενισμού. «Στο λιμάνι της Ραφήνας χωρούν να ελλιμενιστούν 5 πλοία», γεγονός που απαιτεί εκ περιτροπής κατανομή σε άλλα λιμάνια για τα υπόλοιπα δρομολόγια.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο κυβερνητικός στόχος παραμένει διπλός: αφενός η ενίσχυση του ανταγωνισμού για χαμηλότερες τιμές και αφετέρου η πλήρης διασφάλιση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της ακτοπλοΐας.

Πηγή: skai.gr

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