Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» οδηγεί μοτοσυκλέτα σε μαγευτικές διαδρομές της Θεσπρωτίας, κάνει θαλάσσια περιήγηση σε πανέμορφες παραλίες των Αντίπαξων και επισκέπτεται ένα ερειπωμένο χωριό. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Οι παραλίες στους Αντίπαξους συγκαταλέγονται στις ομορφότερες της Ελλάδας. Τα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά και η λευκή αμμουδιά δημιουργούν ένα εξωτικό σκηνικό. Η Βρίκα και το Βουτούμι αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του μικρού νησιού, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε μια εκδρομική εμπειρία, σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός, αλλά και το ίδιο το ταξίδι… Αυτό ακριβώς προσφέρει η περιοχή της Θεσπρωτίας, αφού έχει κάποιες από τις πιο ωραίες διαδρομές, τα γνωστά ορεινά περάσματα με μοτοσυκλέτα σε όλη την Ελλάδα.

Το Νοέμβριο του 1979, δύο ισχυροί σεισμοί άνω των 5 ρίχτερ μέσα σε διάστημα πέντε ημερών προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στον νομό Θεσπρωτίας. Ειδικότερα στο χωριό Πεστάνη, άφησαν άστεγους όλους τους κατοίκους του, οι οποίοι έκτοτε το εγκατέλειψαν για πάντα. 47 χρόνια μετά, οι κάτοικοι διατηρούν το χωριό ζωντανό, όχι μόνο στη μνήμη τους, αλλά και στην πράξη με τακτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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