Φόρος τιμής στον Τομ Στόπαρντ: Το θέατρο «Duke of York’s» παίρνει το όνομα του σπουδαίου συγγραφέα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το θέατρο «Duke of York's» στο Γουέστ Εντ θα μετονομαστεί προς τιμήν του θεατρικού συγγραφέα Τομ Στόπαρντ, ο οποίος απεβίωσε τον Νοέμβριο.

Στη σκηνή του θεάτρου παρουσιάζεται η αναβίωση του έργου του Στόπαρντ «Arcadia» από το 1993, σε σκηνοθεσία Κάρι Κράκνελ.

Η σύζυγος του Τομ Στόπαρντ, Σαμπρίνα Γκίνες, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μετονομασία, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο μέσω των έργων του αλλά και του θεάτρου.

Το θέατρο «Duke of York's» στο Γουέστ Εντ πρόκειται να μετονομαστεί προς τιμήν του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα Τομ Στόπαρντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο.

Αυτή την περίοδο στη σκηνή του θεάτρου παρουσιάζεται η αναβίωση του αριστουργήματος του Στόπαρντ από το 1993, «Arcadia», σε σκηνοθεσία της Κάρι Κράκνελ, ένα έργο που είχε ανέβει με επιτυχία στην ίδια σκηνή και το 2009.

Η σύζυγος του συγγραφέα, Σαμπρίνα Γκίνες, δήλωσε σχετικά: «Ο Τομ ήταν στο στοιχείο του κάθε φορά που παιζόταν έργο του στο Γουέστ Εντ, οπότε είμαι ενθουσιασμένη που αυτό το θέατρο θα πάρει το όνομά του. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή, όχι μόνο μέσα από τα έργα του, αλλά και μέσα από αυτό το θέατρο».

Ο Στόπαρντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, είχε σημειώσει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στο «Duke of York's» το 2006, με το έργο «Rock 'n' Roll», σύμφωνα με τον Guardian.

Η Μέλανι Σμιθ, διευθύνουσα σύμβουλος της ATG Entertainment που διαχειρίζεται το θέατρο, ανέφερε: «Νιώθουμε περήφανοι που είμαστε οι θεματοφύλακες ενός τόσο ιστορικού θεάτρου και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Σερ Τομ Στόπαρντ στο βρετανικό θέατρο...ανυπομονούμε να υποδεχτούμε το κοινό στις τρέχουσες παραστάσεις του έργου «Arcadia», αλλά και σε μελλοντικές παραγωγές που θα συνεχίσουν να τιμούν τη διαρκή επιρροή του». Το ιστορικό κτίριο είχε πάρει την μέχρι σήμερα ονομασία του, το 1894, προς τιμήν του βασιλιά Γεωργίου Ε΄.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.