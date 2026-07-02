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Παλάτι στους αιθέρες το Air Force One - Ο Τραμπ «έβαλε χέρι» ακόμα και στον εμβληματικό σχεδιασμό της Τζάκι

Το νέο Air Force One είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο Boeing 747-8i που κατασκευάστηκε το 2012 και στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως πολυτελές μεταφορικό μέσο από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ

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Τραμπ

Επιμέλεια: Ιωάννα Μπαζιάνα

To πρώτο του ταξίδι με το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ ως δωρεά, πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος, που φέρει την ονομασία VC-25B Bridge, εκτέλεσε για πρώτη φορά πτήση ως Air Force One, μεταφέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο στη Βόρεια Ντακότα προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και για τα εγκαίνια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Θεόδωρου Ρούζβελτ.

Πριν από την παρθενική πτήση του νέου Air Force One, στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «ενθουσιασμένος» με το νέο προεδρικό αεροσκάφος αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι «δεν υπήρξε ποτέ αεροπλάνο σαν κι αυτό».

Οι αλλαγές που έγιναν

Το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε ως δωρεά τον Μάιο του 2025, έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις, ώστε να διαθέτει προηγμένα συστήματα προστασίας και ασφαλείας, ενώ είναι βαμμένο στα χρώματα που προτιμά ο Τραμπ -κόκκινο, λευκό και μπλε και φέρει την προεδρική σφραγίδα αλλά και την επιγραφή «United States of America», κατά μήκος της ατράκτου.

To λευκό και το μπλε χρώμα που είχε το προηγούμενο Air Force One, ήταν επιλογή που είχε κάνει η Τζάκι Κένεντι από το 1962 όταν,  υπό την προεδρία του Τζον Φ. Κένεντι, τέθηκε σε υπηρεσία το SAM 26000, ένα Boeing VC-137C. Η Πρώτη Κυρία ήταν επίσης υπεύθυνη για την προσθήκη της φράσης «United States of America» στο προεδρικό αεροσκάφος

Το νέο Air Force One είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο Boeing 747-8i που κατασκευάστηκε το 2012 και στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως πολυτελές μεταφορικό μέσο από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.Αντικατέστησε το Boeing 747-200, το οποίο κατασκευάστηκε το 1990 και υπηρέτησε ως προεδρικό αεροσκάφος έξι Αμερικανών προέδρων, από την εποχή του Τζορτζ Χ. Ου. Μπους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Παλάτι στους αιθέρες

Έχει χαρακτηριστεί «παλάτι στους αιθέρες» λόγω του πολυτελούς εξοπλισμού και των ανέσεών του. Είναι κατά περίπου 5,6 μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο Air Force One, διαθέτει μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα και μπορεί να πετά ελαφρώς ταχύτερα και σε μεγαλύτερη απόσταση, ενώ διατηρεί σχεδόν την ίδια χωρητικότητα επιβατών και το ίδιο ύψος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το αεροσκάφος αναμένεται να χρησιμοποιείται ως Air Force One μέχρι το 2028, τη χρονιά που προβλέπεται να αντικατασταθεί από το νέο προεδρικό αεροσκάφος που κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του

Στην παρθενική πτήση του νέου Air Force One, τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνόδευσαν οι γιοι του, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Τραμπ, καθώς και αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Κάποιοι από αυτούς μοιράστηκαν εικόνες από το εντυπωσιακό και αναβαθμισμένο εσωτερικό του νέου Air Force One. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Air Force One Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Κατάρ
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