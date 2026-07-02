Επιμέλεια: Ιωάννα Μπαζιάνα

To πρώτο του ταξίδι με το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ ως δωρεά, πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος, που φέρει την ονομασία VC-25B Bridge, εκτέλεσε για πρώτη φορά πτήση ως Air Force One, μεταφέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο στη Βόρεια Ντακότα προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και για τα εγκαίνια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Θεόδωρου Ρούζβελτ.

Πριν από την παρθενική πτήση του νέου Air Force One, στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «ενθουσιασμένος» με το νέο προεδρικό αεροσκάφος αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι «δεν υπήρξε ποτέ αεροπλάνο σαν κι αυτό».

THE NEW AIR FORCE ONE UNLOCKED. 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/5BVOH84Y9h — The White House (@WhiteHouse) June 20, 2026

President Trump boarded the Boeing 747 worth $400 million which was donated by the Qatari royal family to the Department of Defense as the new Air Force One, saying "There's never been a plane like this." pic.twitter.com/ObkrtzXuyu — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Οι αλλαγές που έγιναν

Το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε ως δωρεά τον Μάιο του 2025, έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις, ώστε να διαθέτει προηγμένα συστήματα προστασίας και ασφαλείας, ενώ είναι βαμμένο στα χρώματα που προτιμά ο Τραμπ -κόκκινο, λευκό και μπλε και φέρει την προεδρική σφραγίδα αλλά και την επιγραφή «United States of America», κατά μήκος της ατράκτου.

To λευκό και το μπλε χρώμα που είχε το προηγούμενο Air Force One, ήταν επιλογή που είχε κάνει η Τζάκι Κένεντι από το 1962 όταν, υπό την προεδρία του Τζον Φ. Κένεντι, τέθηκε σε υπηρεσία το SAM 26000, ένα Boeing VC-137C. Η Πρώτη Κυρία ήταν επίσης υπεύθυνη για την προσθήκη της φράσης «United States of America» στο προεδρικό αεροσκάφος

Το νέο Air Force One είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο Boeing 747-8i που κατασκευάστηκε το 2012 και στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως πολυτελές μεταφορικό μέσο από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.Αντικατέστησε το Boeing 747-200, το οποίο κατασκευάστηκε το 1990 και υπηρέτησε ως προεδρικό αεροσκάφος έξι Αμερικανών προέδρων, από την εποχή του Τζορτζ Χ. Ου. Μπους.

Παλάτι στους αιθέρες

Έχει χαρακτηριστεί «παλάτι στους αιθέρες» λόγω του πολυτελούς εξοπλισμού και των ανέσεών του. Είναι κατά περίπου 5,6 μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο Air Force One, διαθέτει μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα και μπορεί να πετά ελαφρώς ταχύτερα και σε μεγαλύτερη απόσταση, ενώ διατηρεί σχεδόν την ίδια χωρητικότητα επιβατών και το ίδιο ύψος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το αεροσκάφος αναμένεται να χρησιμοποιείται ως Air Force One μέχρι το 2028, τη χρονιά που προβλέπεται να αντικατασταθεί από το νέο προεδρικό αεροσκάφος που κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του

Στην παρθενική πτήση του νέου Air Force One, τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνόδευσαν οι γιοι του, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Τραμπ, καθώς και αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Κάποιοι από αυτούς μοιράστηκαν εικόνες από το εντυπωσιακό και αναβαθμισμένο εσωτερικό του νέου Air Force One.



Honored to be on the inaugural flight of the new Air Force One. pic.twitter.com/mjvn6BgKhr — Eric Trump (@EricTrump) July 1, 2026

PRESIDENTE TRUMP EMBARCA PARA VIAGEM INAUGURAL NO MAIOR AF1 DE TODOS OS TEMPOS! O Presidente Trump acaba de EMBARCAR no NOVO Air Force One (Força Aérea Um), a caminho da Dakota do Norte para a Biblioteca Teddy Roosevelt e um evento do Freedom 250. Este é o PRIMEIRO voo… pic.twitter.com/MMVmmg2vCs — Xavier com ❌ (@Gilbertoavier) July 1, 2026

What a privilege to be aboard the inaugural flight on the brand new Air Force One! A truly unforgettable day. ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/0vGswnULwK — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) July 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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