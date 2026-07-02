Πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν σήμερα υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Οντ της νότιας Γαλλίας καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη.

Η τοπική διοίκηση της περιοχής Οντ, η οποία βρίσκεται κοντά στο σύνορο με την Ισπανία, έγραψε στο X ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν αντίξοες εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που κινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν τις εστίες.

Χθες το βράδυ, ισχυροί άνεμοι μετέφεραν μυρωδιά καπνού στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβανομένου του αεροδρομίου της Μασσαλίας, όπου οι πιλότοι αεροσκαφών τουλάχιστον σε μια πτήση που προσγειώθηκε εκεί χρειάστηκε να καθησυχάσουν τους επιβάτες ότι η μυρωδιά δεν προερχόταν από το αεροσκάφος, όπως δήλωσε στο Reuters ένας από αυτούς.

A major wildfire is currently underway in the area of Hérault, near Oupia, France.. pic.twitter.com/f8h9U5dKEp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026

Παράλληλα, μια δεύτερη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λανσόν της νότιας Γαλλίας τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί νέο κύμα ακραία υψηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: skai.gr

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