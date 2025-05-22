Eurovision: Υπέρ της διοργάνωσης χωρίς το Ισραήλ ο Αυστριακός νικητής JJ

Ο νεαρός τραγουδιστής JJ, νικητής της Eurovision 2025, εξέφρασε τη λύπη του για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό παρά τις πολύνεκρες στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γάζα, ελπίζοντας ότι θα αποκλειστεί το 2026, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην El Pais.

«Είναι πολύ απογοητευτικό που βλέπω ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει στον διαγωνισμό», δήλωσε ο 24χρονος καλλιτέχνης στην ισπανική εφημερίδα.

«Θα ήθελα τον επόμενο χρόνο, η Eurovision να διεξαχθεί στη Βιέννη χωρίς το Ισραήλ. Όμως, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του διοργανωτή, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), υπογράμμισε.

«Εμείς, οι καλλιτέχνες, δεν μπορούμε να εκφραστούμε επί του θέματος».

Ο Γιοχάνες Πιτς, ή αλλιώς JJ, απηύθυνε επίσης έκκληση για «μεγαλύτερη διαφάνεια» σχετικά με την ψηφοφορία του κοινού, η οποία οδήγησε το περασμένο Σάββατο στη δεύτερη θέση την Ισραηλινή τραγουδίστρια και επιζήσασα της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023, την Γιουβάλ Ραφαέλ.

Οι δηλώσεις του Τζέι Τζέι προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αυστρία, μία από τις θερμότερες υποστηρίκτριες του Ισραήλ στην Ευρώπη: ο τραγουδιστής απάντησε, μέσω της δισκογραφικής εταιρείας του Warner, «πως λυπάται εάν αυτές οι δηλώσεις παρερμηνεύτηκαν», ενώ το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF κράτησε αποστάσεις λέγοντας πως οι δηλώσεις «αντικατοπτρίζουν μια προσωπική άποψη», σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

