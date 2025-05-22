Βασίλης Ζούλιας: Αν στηριζόμουν στις γυναίκες με τέλειες αναλογίες θα είχα κλείσει προ πολλού

Ο Βασίλης Ζούλιας ήταν καλεσμένος στο Καλύτερα Αργά και όπως ήταν φυσικό μίλησε για μόδα.

Έχω μπει πολλές φορές σε λίστες καλοντυμένων αλλά η ντουλάπα μου έχει πολύ λίγα πράγματα. Είναι ο τρόπος που τα φοράς.

Είμαστε το αντίθετο του fast fashion, είμαστε slow. To pret-a-porter μας γίνεται από ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα όχι παιδάκια 12 ετών σε κάποιο πλοίο.

Είναι φήμες ότι είναι απλησίαστα τα ρούχα μας. Είναι καλύτερα να πάρεις ένα απλό φόρεμα και να το έχεις 10-15 χρόνια παρά να πάρεις κάτι και να το πετάξεις.

Αλίμονο αν δεν σχεδιάζαμε για όλα τα σώματα ιδίως στο ατελιέ. Δεν έχω στο μυαλό μου την τέλεια γυναίκα, έχω στο μυαλό μου και εκείνη που έχει στήθος, που δεν έχει μέση, που θέλει να κρύψει το χέρι. Όλα αυτά τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο κόσμος στις επιδείξεις μπορεί να βλέπει πράγματα διαφορετικά. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες γυναίκες, που στηρίζουν το ατελιέ. Αν στηριζόμουν στις τέλειες αναλογίες θα είχα κλείσει προ πολλού νομίζω!».

