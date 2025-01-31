Eurovision: Πρώτος σε τηλεθέαση ο ελληνικός τελικός

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε ο Εθνικός Τελικός για την Eurovision, που διεξήχθη χθες το βράδυ και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1. Άνδρες γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό με αποτέλεσμα η ΕΡΤ να σαρώσει σε τηλεθέαση καθ’ όλη τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού.

Εurovision 2025: Η Ελλάδα φεύγει με την «Aστερομάτα» από Klavdia για τον τελικό της Βασιλείας

Η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ όλων των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών με Μ.Ο. τηλεθέασης 18,7%, ενώ κατέκτησε την πρώτη θέση και στην prime time ζώνη (21:00- 24:00) με Μ.Ο. τηλεθέασης 18,3%.

Τον εθνικό τελικό παρακολούθησαν κατά μέσο 833.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό η κάλυψη ξεπέρασε τους 2.250.000 τηλεθεατές.

Η τηλεθέαση ήταν ακόμα μεγαλύτερη στο δυναμικό κοινό (18-54) με Μ.Ο. 22% κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Τελικού και με Μ.Ο. 21,7% στη ζώνη prime time.

Μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης σημείωσε η ΕΡΤ1 και στις ηλικίες 18-34 (30,8%) και στις γυναίκες 25-44 (21,8%).

Τον είδαν και οι άντρες

Αν και χθες Πέμπτη, μεταδόθηκαν κρίσιμοι αγώνες ελληνικών ομάδων τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, την ώρα της μετάδοσης του ελληνικού τελικού της Eurovision η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη στους άντρες 25-54 ετών, με ποσοστό 21,4%.

Ο εθνικός τελικός πρωταγωνίστησε και στα social media, καθώς ήταν πρώτο trend στο X (πρώην twitter), με 40.000 σχόλια στο #Εurovison.gr.

Επίσης, τα views ξεπέρασαν τα 1.500.000 σε facebook και instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.