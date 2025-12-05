Λογαριασμός
Οικονομικός «πονοκέφαλος» για τη Eurovision μετά την αποχώρηση της «μεγάλης» Ισπανίας και 3 ακόμη χωρών

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική πίεση αφού τέσσερα κράτη αποχώρησαν εξαιτίας της παραμονής του Ισραήλ

Σοβαρό οικονομικό πλήγμα στη Eurovision μετά την αποχώρηση τεσσάρων χωρών

Αντιμέτωπος με σοβαρές οικονομικές πιέσεις βρέθηκε ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision καθώς η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν από τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Oι αποχωρήσεις υπήρξαν ουσιαστικά η κορύφωση της αντιπαράθεσης που είχε επισκιάσει τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς.

Οι τέσσερις χώρες που αποχώρησαν, είχαν εδώ και καιρό προειδοποιήσει που θα προχωρούσαν σε αυτή την κίνηση εάν οι διοργανωτές δεν απέκλειαν το Ισραήλ, λόγω της στρατιωτικής του δράσης εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Η αποχώρηση της Ισπανίας — μιας από τις «μεγάλες πέντε» χώρες που στηρίζουν οικονομικά τον θεσμό — μαζί με δύο από τα πλουσιότερα κράτη της Ευρώπης, δημιουργεί τον κίνδυνο μειωμένων εσόδων από χορηγίες και μικρότερης τηλεθέασης για το υπερθέαμα που προσελκύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

