Eurovision 2026: Τι δείχνουν πλέον τα προγνωστικά για τον Akyla και το Ferto

Μόλις μία ημέρα απομένει για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, και το «σκηνικό» στα στοιχήματα παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με την πρωτιά να μην έχει κλειδώσει για κανένα από τα βασικά φαβορί, παρά τις τυπικές ενδείξεις για νίκη της Φινλανδίας.

Συγκεκριμένα, η Φινλανδία θεωρητικά, όχι μόνο παραμένει στην κορυφή, αλλά δείχνει να «πατάει» ακόμη πιο γερά ως το απόλυτο φαβορί για νίκη.

Ωστόσο, το δυναμικό «άλμα» της Αυστραλίας, μετά την άρτια και εντυπωσιακή χθεσινή εμφάνιση της στη σκηνή του Β' ημιτελικού, έφερε την Delta Goodrem και το «Eclipse» στη δεύτερη θέση, αφήνοντας την Ελλάδα και τον Akyla στην τρίτη θέση.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται τελικά να λειτουργήσει υπέρ της ελληνικής συμμετοχής.

Η Eurovision αποτελεί κλασικά έναν διαγωνισμό που συχνά επιφυλάσσει ανατροπές, κι έτσι ένα ενδεχόμενο «κονταροχτύπημα» ανάμεσα σε Φινλανδία και Αυστραλία μπορεί να οδηγήσει σε «μοίρασμα» ψήφων μεταξύ δύο τραγουδιών που κινούνται σε παρόμοιο ύφος και απευθύνονται σε αντίστοιχο κοινό. Αν συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη διάσπαση των βαθμών και να διεκδικήσει ακόμη και την άνοδο μέχρι την κορυφή.

Σε κάθε περίπτωση, ένας απρόβλεπτος παράγοντας παραμένει το televoting, ειδικά από χώρες όπως το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και να ανατρέψει τις μέχρι τώρα ισορροπίες.

«Η καταραμένη 6η θέση»

Παρότι οι ενδείξεις για την ελληνική συμμετοχή παραμένουν θετικές, η τοποθέτηση της Ελλάδας στην 6η θέση παρουσίας στον τελικό, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Το γεγονός ότι το «ferto» θα ακουστεί αρκετά νωρίς στο διαγωνιστικό κομμάτι, παραδοσιακά θεωρείται μειονέκτημα καθώς τα τραγούδια που παρουσιάζονται νωρίς δυσκολεύονται περισσότερο να μείνουν «φρέσκα» στη μνήμη του κοινού μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την παραγωγή με στόχο την ισορροπία του show τυπικλα ώστε να μη «συμπίπτουν» παρόμοια είδη τραγουδιών ή φαβορί συμμετοχές κι έτσι να διατηρείται το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή έως το τέλος.

Σε κάθε περίπτωση, εγείρονται ερωτήματα αν όλο αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και μια πιο «στρατηγική» τοποθέτηση για να επηρεάσει ενδεχομένως τη δυναμική συγκεκριμένων χωρών.

Ιστορικά, η 6η θέση δε συγκαταλέγεται στις πιο «ευνοϊκές» για νικηφόρες πορείες, καθώς σπάνια τραγούδια από τόσο πρώιμες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν την πρώτη θέση, σε αντίθεση με τις πιο «δεύτερο μισό» εμφανίσεις που στατιστικά έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό ενισχύει τον προβληματισμό, ειδικά λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η Φινλανδία πρόκειται να εμφανιστεί στη σκηνή 17η.

Την ίδια στιγμή, όμως, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη, αφού το σύστημα ψηφοφορίας των τελευταίων ετών — με το televoting να ξεκινά πλέον από την αρχή και όχι μετά το τέλος όλων των τραγουδιών — περιορίζει εν μέρει το παραδοσιακό μειονέκτημα των πρώτων θέσεων.

Πηγή: skai.gr

