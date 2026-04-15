Η Warner Bros., πραγματοποίησε μία φαντασμαγορική παρουσίαση των επερχόμενων παραγωγών της στο Λας Βέγκας, με τη βοήθεια αστέρων του Χόλιγουντ όπως οι Τομ Κρουζ (Tom Cruise), Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), Ζεντάγια, Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) και Τζέισον Μομόα (Jason Momoa).

Το κοινό του CinemaCon είχε την ευκαιρία να δει αποσπάσματα από το πρωτότυπο sci-fi θρίλερ του Τζέι Τζέι Έιμπραμς (J.J. Abrams), «The Great Beyond» με τους Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) και Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega), τον Κρουζ στην ταινία «Digger», την επιστροφή των αδελφών Owens στο «Practical Magic 2» και τη Μίλι 'Αλκοκ (Milly Alcock) ως «Supergirl» σε μια διαγαλαξιακή περιπέτεια.

Το στούντιο κράτησε το «Dune: Part Three» για το επικό φινάλε της παρουσίασης, η οποία διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες. Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) δήλωσε ότι η τρίτη ταινία είναι ένα θρίλερ «πιο καθηλωτικό και σίγουρα πιο συναισθηματικό» από τις προηγούμενες. Παράλληλα, ο Σαλαμέ ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του έχει πλέον μεταμορφωθεί στη χειρότερη εκδοχή του οράματός του, 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Part Two».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στιγμή που η Σάντρα Μπούλοκ έπεισε τη Νικόλ Κίντμαν να επαναλάβει τη θρυλική ατάκα της από τη διαφήμιση των κινηματογράφων AMC, «ερχόμαστε σε αυτό το μέρος για τη μαγεία». Η Κίντμαν ανταποκρίθηκε με χιούμορ, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

«Δεν πίστευα ότι θα χειροκροτούσε κανείς», είπε γελώντας. Οι δύο πρωταγωνίστριες θα επανενωθούν στο σίκουελ του «Practical Magic», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το AP.

Νωρίτερα ο Τομ Κρουζ γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο για να τον χειροκροτήσει, μία σπάνια κίνηση τιμής για έναν αφοσιωμένο και ένθερμο υποστηρικτή της κινηματογραφικής εμπειρίας. Αυτή τη φορά δεν επιστρέφει με ένα «Top Gun» ή ένα «Mission: Impossible», αλλά με μια πληθωρική σάτιρα του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), το «Digger», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

«Η ταινία είναι ξέφρενη. Είναι αστεία» δήλωσε ο σταρ ενώ ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε την ερμηνεία του Κρουζ ως «ένα νούμερο σε τεντωμένο σχοινί».

«Ξέρουμε ότι είναι ατρόμητος, στα κασκαντερικά, στα αεροπλάνα, στα άλματα, αλλά οφείλω να πω ότι το να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα απαιτεί ένα άλλο είδος τόλμης», ανέφερε ο Ινιάριτου. «Αυτός ο ρόλος ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του» συμπλήρωσε.

Τα γυρίσματα του «Digger» πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διάστημα έξι μηνών σε παραγωγή του σκηνοθέτη ο οποίος υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Νικολάς Τζιακομπόνε (Nicolás Giacobone), Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σάντρα Ούλερ (Sandra Hüller), Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg), Ρόμπερτ Τζον Μπερκ (Robert John Burke), Σόφι Γουάιλντ (Sophie Wilde), Ριζ 'Αχμεντ (Riz Ahmed), Μπερν Γκόρμαν (Burn Gorman) και Έμα Ντ' 'Αρσι (Emma D'Arcy).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

